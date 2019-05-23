Футбол
После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»Матч ТВ 06:30
Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
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Хоккей
Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Здоровье
Главный эпидемиолог РФ призвал прививаться при вступлении в брак
Главный эпидемиолог призвал значительно повысить процент привитых граждан и сделать вакцинацию «элементом общей культуры человека».
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Армия и оружие
Минобороны ожидает от республики Конго запросы на покупку оружия
Россия ждет от республики Конго обращения по поводу поставки вооружений, переговоры уже ведутся, сообщил журналистам замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Обновлено в 12:51
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Кино
Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу
Обновлено в 11:22
Хоккей
Воробьев: «Сборная США ждала контратаки, а мы этого ожидали»
Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал победу над США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено в 13:25
Футбол
Обамеянг: уважаем решение Мхитаряна, но это позор
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал тот факт, что его партнёр по команде Генрих Мхитарян по политическим мотивам не поедет в Баку на финал Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 06:08
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 08:39
Политика
Минюст Украины потребовал уволить главу администрации президента
Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации 21 мая.
Обновлено в 13:38
Происшествия
В Париже у политика из Гвинеи украли бриллиант за 45 миллионов евро
Бриллиант стоимостью 45 миллионов евро украли в Париже у экс-кандидата в президенты Гвинеи от партии зелёных Мари-Мадлен Диубате, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось видео со свадебной церемонии украинских музыкантов Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, и Насти Каменских.
Обновлено в 13:35
Гаджеты
Появилась первая информация о возможной цене смартфона Redmi K20
Пан Цзютан из отдела промышленных инвестиций Xiaomi написал в социальной сети Weibo, что лучшая стоимость для смартфонов серии Redmi K20 находится в диапазоне от 289 до 578 долларов (от 18,7 до 37,4 тысячи рублей по текущему курсу).
Обновлено в 11:36
Кино
Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах
Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи
Автором петиции, появившейся на сайте 22 мая, является Максим Безрук.
Обновлено в 09:22
Политика
Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов
Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски
Обновлено вчера в 12:15
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Россия обещает ответить на размещение американской РЛС в Норвегии
Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи с размещением американской радиолокационной станции в Норвегии.
Обновлено в 11:47
Хоккей
3 очка Гусева помогли России победить США и выйти в полуфинал ЧМ-2019
Сборная России победила команду США в четвертьфинале ЧМ-2019 — 4:3. Ворота сборной России защищал Андрей Василевский.
Обновлено в 12:26
Футбол
Испанские СМИ уверены, что Фернандес сделает выбор в пользу «Атлетико»
Испанские СМИ уверены, что защитник ЦСКА Марио Фернандес сделает выбор в пользу «Атлетико».
Обновлено в 13:37
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Хоккей
Гавриков: было важно не делать подарки американцам на ровном месте
Защитник сборной России Владислав Гавриков заявил, что главной задачей команды в концовке четвертьфинального матча чемпионата мира против американцев было не совершать ошибок и не делать подарки сопернику.
Обновлено в 13:20
Экономика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат отозвал ранее опубликованные данные о росте промышленного производства в России в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:33
Общество
Роскачество нашло плесень в глазированных сырках
Обновлено в 11:47
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
В России в прошлом году погибли или умерли более 400 сотрудников МВД
Больше 400 сотрудников МВД России погибли или умерли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству
Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58