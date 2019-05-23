Футбол
После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»Матч ТВ 06:30
Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
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Обновлено в 08:11
Здоровье
Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше
Американские исследователи из Университета Тафтса в Бостоне проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше и пришли к выводу, что влияние питания на риск появления злокачественных опухолей гораздо выше, чем считалось ранее.
Обновлено в 10:05
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Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Авто
Skoda представила обновленный Superb 2020
Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
Обновлено в 09:39
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В Екатеринбурге отказались от строительства храма в сквере
В ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что большинство жителей Екатеринбурга — 74% — считают неудачным местом для строительства храма сквер у местного театра драмы.
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Политика
Указ Зеленского о роспуске Верховной рады оспорят в суде
Верховный суд Украины зарегистрировал иск против указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
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Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Политика
Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Авто
Города, в которых чаще всего угоняют автомобили
Специалисты страховой компании «АльфаСтрахование» проанализировали обращения клиентов, застрахованных по КАСКО и назвали города России, где чаще всего угоняли автомобили в 2018 и 2017 годах.
Обновлено в 08:19
Политика
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Обновлено в 10:37
Общество
Минтранс намерен сократить квоту на иностранных пилотов в два раза
Минтранс собирается сократить квоту авиакомпаний на прием иностранных пилотов с 200 до 100 человек, заявил замминистра транспорта Александр Юрчик, курирующий в ведомстве авиацию.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Второй образец транспортника Ил-112В собрали в ЦАГИ
Второй образец военно-транспортного самолета Ил-112В, в конце декабря прошлого года доставленный в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского), полностью собран и готов к ресурсным испытаниям.
Обновлено в 10:15
Политика
Белоруссия согласовала назначение Мезенцева послом России
Белоруссия выдала России агреман (предварительное согласие) на назначение Дмитрия Мезенцева новым послом.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер
Пассажир, устроивший дебош на борту самолета Red Wings, умер после того, как его задержала полиция.
Обновлено в 11:11
Футбол
РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Происшествия
«Американский талиб» вышел на свободу после 17 лет тюрьмы
Гражданин США Джон Уокер Линд вышел на свободу после 17 лет заключения.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Суд в Москве продлил арест Абызова
Обновлено в 10:48
Игры
С 27 мая игры Telltale нельзя будет купить в GOG — вероятно, это затронет и другие магазины
GOG отмечает, что продажи прекращаются из-за закрытия Telltale в прошлом году, поэтому, скорее всего, ситуация не уникальна для польского магазина — вскоре купить любую их этих игр нельзя будет ни в Steam, ни в PlayStation Store, ни в Xbox Live, ни в Nintendo eShop.
Обновлено в 10:40
Музыка
Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»
Обновлено в 08:14
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Татьяна Навка появилась в эффектных нарядах на Каннском фестивале
Фигуристка Татьяна Навка выбрала эффектные наряды для ковровой дорожки Каннского фестиваля, передает издание argumenti.ru.
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Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных
Обновлено в 08:00