Футбол

После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»Матч ТВ 06:30

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
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Футболист Бакаев вернется в «Спартак» и рассчитывает проявить себя на сборах команды

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