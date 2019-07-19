Энергетика
После задержания танкера Ираном цена нефти Brent поднималась на 2%РБК вчера в 17:46
Стоимость нефти марки Brent на фоне сообщений о задержании Ираном нефтяного танкера в Ормузском проливе выросла почти на 2% — до $63,18. При этом впоследствии, к закрытию торгов, окончательная цена в рамках торговой сессии снизилась примерно на 0,5 п.п. — до $62,84.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:18, Вашингтон
Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП
Обновлено 18 июля в 15:01
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 02:06
Политика
Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту
19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Британии в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
Стокгольмский суд отклонил жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 08:06
Единоборства
Врачи диагностировали отек мозга у российского боксера Дадашева после боя с Матиасом
Россиянин Максим Дадашев получил отек мозга в поединке за право стать обязательным претендентом по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) против пуэрториканца Субриэля Матиаса.
Обновлено в 01:42
Политика
Самые известные покушения на Гитлера. Почему он оказался таким живучим
20 июля 1944 года произошло одно из самых известных покушений на жизнь Адольфа Гитлера, а их было не меньше 40.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено вчера в 06:21
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Антироссийские санкции назвали бесполезными в Германии
Ранее 18 июля фон дер Ляйен, которая приступит к исполнению обязанностей в ноябре, обвинила РФ в попытках «разделить Европу», а также в очередной раз дала понять, что не признает вхождение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 01:51
Здоровье
Диетологи рассказали, как похудеть на 18 кг за две недели
Обновлено в 00:54
Политика
Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского
Обновлено 18 июля в 16:00
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб
Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Путин заявил, что сокращения бюджетных мест в российских вузах нет
Президент России Владимир Путин заявил, что сокращения числа бюджетных мест в российских вузах нет, делать это не планируется.
Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие
Танковый бой Abrams и Т-72М сняли на видео в Польше
Бой между американским боевым танком Abrams и советским Т-72М на учениях сняли на видео.
Обновлено вчера в 14:48
Общество
На Урале в выходные ожидается гроза, дождь и шквалистый ветер
«Синоптики объявили штормовое предупреждение – 20 и 21 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 27 м/с», — сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге
Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Кино
Умер актер сериала «Государственная граница» Август Милованов
Актер снимался в трех сериях этого фильма. Кроме того, Милованов является народным артистом и лауреатом государственной премии Белоруссии.
Обновлено вчера в 10:20
Кино
Король Ночи из «Игры престолов» раскрыл секрет своей смерти
Актер Владимир Фурдик, исполняющий роль Короля Ночи в сериале «Игра Престолов» рассказал, как Арье Старк удалось убить его персонажа.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Турция может отказаться от F-35 в пользу Су-35
Россия начнет поставлять Турции новейшие истребители Су-35, если поступит соответствующая просьба.
Обновлено 18 июля в 12:11
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более миллиона долларов
Обновлено вчера в 14:40
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:48
Футбол
Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге
Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
В Амурской области девять человек пострадали в ДТП
В результате столкновения автомобилей Toyota Mark II и Toyota Hiace в Амурской области пострадали девять человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:04
Политика
Украинская пиццерия вывесила наклейки с оскорблением русскоязычных
19 июля украинский новостной портал «Страна» опубликовал сообщение, что пиццерия New York Street Pizza в Черновцах разместила на входе изображения свиньи закрашенной в цвета российского флага.
Обновлено вчера в 12:13