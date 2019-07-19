Энергетика
После задержания танкера Ираном цена нефти Brent поднималась на 2%РБК 17:46
Стоимость нефти марки Brent на фоне сообщений о задержании Ираном нефтяного танкера в Ормузском проливе выросла почти на 2% — до $63,18. При этом впоследствии, к закрытию торгов, окончательная цена в рамках торговой сессии снизилась примерно на 0,5 п.п. — до $62,84.
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Политика
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Общество
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Политика
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Путин устроил разнос иркутским чиновникам
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Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесли на 24 июля
"Завершено статическое огневое испытание Falcon 9, планируем осуществить запуск 18-й грузовой миссии корабля Dragon на (Международную) космическую станцию (МКС) с площадки номер 40 (космодрома на мысе Канаверал) 24 июля", - сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
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На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
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Политика
Путин рассказал о своем президентстве
Российский президент Владимир Путин рассказал о том, устал ли он быть лидером страны.
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Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
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Авто
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Шпионские фото позволили почитателям автобренда получить представление о модели, которая сменит Corvette C7.
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Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
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Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
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Зе Луиш забил первый мяч за «Порту»
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Во Франции зафиксировали самую высокую температуру в истории страны
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Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
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Король Ночи из «Игры престолов» раскрыл тайну своей смерти
Напомним, что Король Ночи был убит в финальном сезоне сериала «Игра престолов». Его смерть вызвала массу споров между поклонниками ленты.
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Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
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