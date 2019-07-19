Энергетика
После задержания танкера Ираном цена нефти Brent поднималась на 2%РБК 17:46
Стоимость нефти марки Brent на фоне сообщений о задержании Ираном нефтяного танкера в Ормузском проливе выросла почти на 2% — до $63,18. При этом впоследствии, к закрытию торгов, окончательная цена в рамках торговой сессии снизилась примерно на 0,5 п.п. — до $62,84.
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Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности к переговорам по транзиту
"Нафтогаз" заявил, что компания согласна с вариантом по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, и Киев готов работать над достижением договоренностей с Россией.
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Саакашвили заявил о снятии своей партии с выборов в Раду
Обновлено в 17:54
Происшествия
Под Петербургом из-за поломки задержали электрички
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Политика
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Апелляционным судом Амстердама была отклонена жалоба «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения, которое было ранее принято Стокгольмским арбитражем по спору с «Нафтогазом».
Обновлено в 08:40
Футбол
«Ростов» — «Спартак». Прогноз Максима Калиниченко на матч 2-го тура РПЛ
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Возможности США разочаровали участника высадки на Луну
Обновлено в 15:45
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Происшествия
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Футбол
«Барселону» могут заставить доплатить 80 миллионов евро за Гризманна
Федерация футбола Испании (RFEF) начала расследование трансфера нападающего Антуана Гризманна из "Атлетико" в "Барселону".
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
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Футбол
Марсело: «Если бы у „Реала“ был Неймар, это было бы замечательно»
Защитник "Реала" Марсело высказался о возможном приходе в мадридский клуб нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара.
Обновлено в 19:49
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона "Ведьмака".
Обновлено в 18:46
Футбол
Леонид Слуцкий обозначил планы на сезон в Голландии
В Голландии большинство команд атакуют лучше чем обороняются.
Обновлено в 09:11
Политика
Британский танкер задержан иранскими силами в Ормузском проливе
Британский танкер Stena Impero, предположительно, захвачен в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции, передает телеканал Press TV.
Обновлено в 14:44
Кино
Король Ночи из «Игры престолов» раскрыл тайну своей смерти
Напомним, что Король Ночи был убит в финальном сезоне сериала «Игра престолов». Его смерть вызвала массу споров между поклонниками ленты.
Обновлено в 14:38
Гаджеты
Появились фото кнопочного телефона Nokia с ОС Android
В сети Интернет были опубликованы первые фотографии нового кнопочного гаджета Nokia, базирующегося на операционной системе «Андроид».
Обновлено в 03:46
Политика
Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Обновлено в 09:27
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
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Здоровье
В координационный совет ФФОМС войдут пациенты и страховщики
«Прием граждан будут вести высококвалифицированные медиаторы, которые уже начали специализированную подготовку с помощью страховых компаний», – пояснила Стадченко и выразила уверенность, что благодаря работе медиаторов граждане смогут лучше узнать свои права и возможности по применению полиса ОМС, а в стране резко сократится число обращений в суд.
Обновлено в 09:31
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 случилось в Афинах
Землетрясение магнитудой 5,1 случилось в Греции неподалеку от Афин.
Обновлено в 07:43
Экономика
S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
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Интернет
Более 90% порносайтов передают данные пользователей третьим лицам
Практически все сайты «для взрослых» передают данные пользователей третьим сторонам — рекламным компаниям и веб-аналитикам.
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Шоу-бизнес
Алана Мамаева намекнула на «свиданку» с мужем в колонии
Алана Мамаева и Дарья Валитова (супруга футболиста Александра Кокорина) посетили исправительную колонию № 4, где отбывают наказание их мужья.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Героиню интервью о героине отпустили из СИЗО под подписку о невыезде
Героиню интервью о героине Тэо Логос (настоящее имя — Анна Глазова), обвиняемую в незаконном обороте наркотиков, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Обновлено в 09:09
Здоровье
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
По всему миру у людей начали диагностировать казалось бы давно побежденных болезни — коклюш, корь, столбняк.
Обновлено в 17:04