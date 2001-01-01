Энергетика
После задержания танкера Ираном цена нефти Brent поднималась на 2%РБК вчера в 17:46
Стоимость нефти марки Brent на фоне сообщений о задержании Ираном нефтяного танкера в Ормузском проливе выросла почти на 2%, до $63,18.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:49, Вашингтон
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:48
Игры
Сооснователь Blizzard Фрэнк Пирс ушёл из компании
Сооснователь студии Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce) ушёл в отставку. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 05:39
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Общество
Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей
По словам Рябцевой, во время подготовительной кампании Навальный вывел со своего биткоин-кошелька 12,7 миллиона рублей пожертвований, из которых на сбор подписей ушло только 2,7 миллиона.
Обновлено в 05:25
Политика
Посольство США призвало Киев наказать виновных в убийстве Шеремета
Американское посольство в Киеве призвало власти Украины привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 03:34
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Жесткая посадка самолета у пляжа в США попала на видео
Пользователь YouTube опубликовал кадры с жесткой посадкой легкомоторного самолета в воду у пляжа в городе Оушен-Сити (штат Мэриленд).
Обновлено в 04:45
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей.
Обновлено 18 июля в 08:52
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов
При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено в 06:14
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено в 03:00
Общество
В Псковской области нашли более 300 артефактов эпохи викингов
Археологическая экспедиция "Горожане-2019" на поселении Горожане в Псковской области сделала более 300 находок, в том числе арабских монет-дирхемов, сообщили РИА Новости в экспедиции.
Обновлено в 05:52
Футбол
«Тоттенхэм» предлагает 68 млн евро за экс-игрока «ПСЖ»
Напомним, что испанский клуб выкупил игрока у "ПСЖ" в апреле текущего года. Контракт Ло Чельсо с "Бетисом" рассчитан до 2023 года.
Обновлено в 02:37
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Танковый бой Т-72 и Abrams в Польше сняли на видео
На польском полигоне Пески военные смоделировали танковый бой с участием американских Bradley и M1 Abrams, польских Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (лицензия советской гусеничной боевой машины пехоты).
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено вчера в 01:26
Единоборства
Российский боксер Дадашев перенес трепанацию черепа
Обновлено в 05:12
Происшествия
Замглавы самарского УФСИН арестовали по делу о взяточничестве
Первого замначальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Самарской области Дениса Шматова подозревают в получении взятки.
Обновлено в 06:41
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Путин рассказал о своем президентстве
Российский президент Владимир Путин рассказал о том, устал ли он быть лидером страны.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сделать первый шаг и обменять главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено вчера в 03:16
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Общество
Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.
Обновлено в 06:17
Политика
Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Американский F-35 назвали «айфоном» по сравнению с Су-57
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Соединенных Штатов назвали «айфоном» в сравнении с российским истребителем Су-57.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол
Неймар не полетел с «ПСЖ» на товарищеский матч в Германию
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар не отправился вместе с командой на товарищеский матч в немецкий Нюрнберг, где парижане сегодня, 20 июля, проведут товарищескую встречу с одноимённой командой.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Задержаны подозреваемые в изнасиловании россиянки в Барселоне
Полиция Каталонии задержала двоих подозреваемых по делу об изнасиловании молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 06:33
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено вчера в 12:08
Энергетика
Путин объяснил, почему опасно сильно ограничивать рост цен на топливо
Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя сильно ограничивать рост цен на моторное топливо, так как это может привести к остановке развития нефтепереработки в стране.
Обновлено вчера в 16:53