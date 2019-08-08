с чего всё началось

Кратковременное повышение радиационного фона произошло в Северодвинске после взрыва ракетного двигателя на военном полигоне. Об этом сообщается на сайте города. Скачок был зафиксирован в 11:50, после этого радиационный фон начал снижаться, отмечается в сообщении.

Скачок радиации зафиксировали в Северодвинске после взрыва на полигоне

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