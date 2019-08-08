с чего всё началось

После взрыва реактивного двигателя ракеты на полигоне в Неноксе под Северодвинском в городе повысился радиационный фон. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации города Ксению Юдину, повышение уровня радиации, отмеченное около полудня, было кратковременным.

После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

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