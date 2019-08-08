Происшествия
После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фонРоссийская газета вчера в 07:37
После взрыва реактивного двигателя ракеты на полигоне в Неноксе под Северодвинском в городе повысился радиационный фон. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации города Ксению Юдину, повышение уровня радиации, отмеченное около полудня, было кратковременным.
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с чего всё началось
Как сообщает администрация города, 8 августа в 11.50 после взрыва ракеты на полигоне в Неноксе в 30 километрах от Северодвинска датчики системы контроля на улицах Карла Маркса и Плюснина зафиксировали кратковременное повышение уровня радиации.Российская газетавчера в 08:05
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От скачка радиации до последствий взрыва: в паре слов о том, что произошло в Нёноксе
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На фоне новостей о повышении уровня радиации из аптек Архангельска пропал йодомарин
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