с чего всё началось

В Северодвинске произошло краткосрочное повышение радиационного фона из-за взрыва на военном полигоне. Об этом сообщает официальный сайт города. В Минобороны сообщали, что радиационный фон после взрыва был в норме.

В Северодвинске зафиксировали скачок радиации после взрыва на полигоне

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