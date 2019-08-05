Происшествия

В Ачинском районе введен режим ЧСРоссийская газета 16:00

На территории Ачинского района Красноярского края, где произошел пожар на складе с боеприпасами, введен режим чрезвычайно ситуации, передает ТАСС решение местных властей. "Решением комиссии на территории Ачинского района введен режим ЧС", - говорится в сообщении пресс-службы администрации района.
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Александр Усс
Ситуация находится в тяжелой критической фазе, но она координируется оперативным штабом, который расположен здесь.
— Александр Усс, российский политикРБК 14:03

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