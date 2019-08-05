Происшествия

После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧСКоммерсантъ 14:11

В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале. «На данный момент ведется эвакуация населения д. Каменка и близлежащих деревень»,— говорится на сайте местной администрации.
Читать в источнике
Комментировать
Александр Усс
Ситуация находится в критической фазе, но она координируется оперативным штабом. В его работе принимают участие сотрудники силовых структур, ряда жизненно важных предприятий Ачинска, а также представители МЧС, правоохранительных органов и медицинских учреждений.
— Александр Усс, российский политикРЕН ТВ 12:53

Подробнее о событии

Бывшая работница военной части под Ачинском, где произошел взрыв снарядов: «Раньше эти склады были в ужасном состоянии»

КП - Красноярск15:34

Срочно: жителей Ачинска просят подготовиться к эвакуации из-за взрывов на складе боеприпасов

ТВК09:25

МЧС объявило о эвакуации людей в радиусе 20 км от взрывов боеприпасов в Красноярском крае

ДЕЛА.ru08:30

Красноярский губернатор назвал критической ситуацию после взрыва склада

РБК14:30

В Ачинском районе Красноярского края введен режим ЧС из-за взрывов боеприпасов

Интерфакс13:53

Под Ачинском в радиусе 20 км эвакуируют все населенные пункты

НГС2408:26

Участок федеральной трассы «Сибирь» закрыт для грузовиков из-за ЧП в Красноярском крае

ТАСС15:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
Армия и оружие

Турции подобрали три альтернативы F-35

Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет «Звезда».
Обновлено в 06:50
Финансы

Биржевой курс евро вырос до 73 рублей

Курс единой европейской валюты на торгах на Московской бирже сегодня вечером, 5 августа, поднимался до 73 рублей, что произошло впервые с 13 июня нынешнего года.
Обновлено в 15:04
Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Происшествия

ВШЭ пообещала помощь задержанным за одиночные пикеты студентам

Обновлено в 15:15
Происшествия

В Красноярском крае произошли взрывы и пожар на складах с боеприпасами

В понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края произошли взрывы и пожар на складах с артиллерийскими боеприпасами.
Обновлено в 15:54
Общество

Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено в 14:51
Футбол

«Спартак» узнал возможных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы

Московский «Спартака», которому в третьем квалификационном раунде Лиги Европы предстоит сыграть против швейцарского клуба «Тун», узнал возможных соперников по раунду плей-офф, если команда Олега Кононова туда попадет.
Обновлено в 07:56
Политика

Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп, высказываясь о вооруженных нападениях на людей в Эль-Пасо и Дейтоне в минувшие выходные, заявил о необходимости высшей меры наказания для людей, причастных к массовым убийствам и к преступлениям на почве нетерпимости, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии

Обновлено в 11:14
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Общество

Путин подписал закон, повышающий детские пособия

Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено в 01:15
Политика

Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине

Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Политика

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Политика

Супрун обязала украинских медиков в сложных ситуациях звонить в США

В случае обнаруженного у пациента отравления и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обязала медиков звонить по номеру, «доступному из любой точки Соединенных штатов» - именно он указан в новом протоколе для врачей скорой помощи.
Обновлено в 12:03
Авто

Audi в тизере анонсировала выход новых моделей RS

Под капотом нового авто будет спрятан 2,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощгостью 400 л.с. Учитывая, что RS7 Sportback был впервые сфотографирован еще в ноябре 2017 года, то можно сказать, что нам скоро покажут 4-дверного конкурента купе Mercedes-AMG GT.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

Новейшая управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующая ракета «Гром-Э2» разработаны корпорацией «Тактическое ракетное оружие» и предназначаются для вооружения самолетов всех типов, в том числе, Су-57.
Обновлено в 16:03
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Тиля

Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмар", передает ТАСС.
Обновлено в 13:46
Общество

Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов

Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Здоровье

ВИЧ-инфицированные могут остаться без лекарства

Речь идет о том, что торги на закупку лавимудина - одного из базовых препаратов для ВИЧ-инфицированных - в третий раз были объявлены несостоявшимися.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Совете Европы попросили МВД поменять методы работы на митингах

Миятович в письме к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву от 2 августа выразила обеспокоенность массовыми задержаниями на несогласованной акции в Москве 27 июля, а также сообщениями о «чрезмерном применении силы со стороны правоохранительных органов в отношении протестующих, не оказывавших сопротивление, и журналистов».
Обновлено в 14:42
Хоккей

СКА упустил преимущество в три гола и проиграл рижскому «Динамо»

Петербургский СКА потерпел поражение в матче с рижским «Динамо» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, игра завершилась со счётом 6:5 в пользу подопечных Гиртса Анкипанса.
Обновлено в 15:00
Общество

Психолог рассказал о пользе стрессов

Обновлено в 09:09
Происшествия

В Москве арестовали более 100 участников митингов 27 июля и 3 августа

Обновлено в 11:52
Политика

США начинает новую эру по контролю над вооружениями

Обновлено в 03:42
Происшествия

Карусель с детьми упала в Воронежской области

В Воронежской области в одном из парков города Поворино упала цепочная карусель, на которой катались дети.
Обновлено в 15:10
Политика

На Украине призвали создать в Верховной раде комитет по Донбассу

«Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука призвала поддержать петицию о создании в парламенте страны комитета по вопросам комплексного решения проблем Донбасса.
Обновлено в 13:00
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Политика

Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре

В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено в 12:09
Как работают Яндекс.Новости?
Взрывы на военных складах под АчинскомБольше новостей по теме
Главное