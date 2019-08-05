Ситуация находится в критической фазе, но она координируется оперативным штабом. В его работе принимают участие сотрудники силовых структур, ряда жизненно важных предприятий Ачинска, а также представители МЧС, правоохранительных органов и медицинских учреждений.

В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале. «На данный момент ведется эвакуация населения д. Каменка и близлежащих деревень»,— говорится на сайте местной администрации.

После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС

Армия и оружие Турции подобрали три альтернативы F-35 Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет «Звезда».

Финансы Биржевой курс евро вырос до 73 рублей Курс единой европейской валюты на торгах на Московской бирже сегодня вечером, 5 августа, поднимался до 73 рублей, что произошло впервые с 13 июня нынешнего года.

Происшествия В Красноярском крае произошли взрывы и пожар на складах с боеприпасами В понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края произошли взрывы и пожар на складах с артиллерийскими боеприпасами.

Футбол «Спартак» узнал возможных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы Московский «Спартака», которому в третьем квалификационном раунде Лиги Европы предстоит сыграть против швейцарского клуба «Тун», узнал возможных соперников по раунду плей-офф, если команда Олега Кононова туда попадет.

Политика Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства Президент США Дональд Трамп, высказываясь о вооруженных нападениях на людей в Эль-Пасо и Дейтоне в минувшие выходные, заявил о необходимости высшей меры наказания для людей, причастных к массовым убийствам и к преступлениям на почве нетерпимости, передает «Интерфакс».

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Общество Путин подписал закон, повышающий детские пособия Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.

Политика Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.

Политика В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Политика Супрун обязала украинских медиков в сложных ситуациях звонить в США В случае обнаруженного у пациента отравления и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обязала медиков звонить по номеру, «доступному из любой точки Соединенных штатов» - именно он указан в новом протоколе для врачей скорой помощи.

Авто Audi в тизере анонсировала выход новых моделей RS Под капотом нового авто будет спрятан 2,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощгостью 400 л.с. Учитывая, что RS7 Sportback был впервые сфотографирован еще в ноябре 2017 года, то можно сказать, что нам скоро покажут 4-дверного конкурента купе Mercedes-AMG GT.

Армия и оружие Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром» Новейшая управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующая ракета «Гром-Э2» разработаны корпорацией «Тактическое ракетное оружие» и предназначаются для вооружения самолетов всех типов, в том числе, Су-57.

Футбол «Спартак» объявил о переходе Тиля Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмар", передает ТАСС.

Общество Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.

Здоровье ВИЧ-инфицированные могут остаться без лекарства Речь идет о том, что торги на закупку лавимудина - одного из базовых препаратов для ВИЧ-инфицированных - в третий раз были объявлены несостоявшимися.

Происшествия В Совете Европы попросили МВД поменять методы работы на митингах Миятович в письме к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву от 2 августа выразила обеспокоенность массовыми задержаниями на несогласованной акции в Москве 27 июля, а также сообщениями о «чрезмерном применении силы со стороны правоохранительных органов в отношении протестующих, не оказывавших сопротивление, и журналистов».

Хоккей СКА упустил преимущество в три гола и проиграл рижскому «Динамо» Петербургский СКА потерпел поражение в матче с рижским «Динамо» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, игра завершилась со счётом 6:5 в пользу подопечных Гиртса Анкипанса.

Происшествия Карусель с детьми упала в Воронежской области В Воронежской области в одном из парков города Поворино упала цепочная карусель, на которой катались дети.

Политика На Украине призвали создать в Верховной раде комитет по Донбассу «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука призвала поддержать петицию о создании в парламенте страны комитета по вопросам комплексного решения проблем Донбасса.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.