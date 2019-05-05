Трагедия в Шереметьеве
Из-за ЧП в аэропорту Шереметьево самолеты отправляют в Нижний НовгородТема Нижний Новгород вчера в 15:42
В Нижний Новгород было отправлено 10 самолетов после того, как в московском Шереметьево произошло ЧП с судном Sukhoi Superjet 100 из Мурманска, когда после экстренной посадки у самолета воспламенились двигатели.
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