Трагедия в Шереметьеве

Из-за ЧП в аэропорту Шереметьево самолеты отправляют в Нижний НовгородТема Нижний Новгород вчера в 15:42

В Нижний Новгород было отправлено 10 самолетов после того, как в московском Шереметьево произошло ЧП с судном Sukhoi Superjet 100 из Мурманска, когда после экстренной посадки у самолета воспламенились двигатели.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Из-за ЧП в аэропорту Шереметьево самолеты отправляют в Нижний Новгород

Pro Город ННвчера в 17:58

Нижний Новгород принял 20 внеплановых рейсов из столицы из-за ЧП в «Шереметьево»

Время Нвчера в 16:38

Рейс из Калининграда в Шереметьево направили в Нижний Новгород из-за ЧП в столичном аэропорту

Клопсвчера в 13:21

Часть самолетов направили в Нижний Новгород из-за ЧП в Шереметьево

Известиявчера в 14:10

Летевшие в «Шереметьево» самолеты начали перенаправлять в другие города

Московский Комсомолецвчера в 13:50

Число рейсов из Шереметьево, принятых в Нижнем Новгороде, достигло 20

ПРАЙМвчера в 15:37

После трагедии в Шереметьево самолеты идут на посадку в аэропорт Нижнего Новгорода

ГТРК Нижний Новгородвчера в 14:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:49, Ашберн
Происшествия

В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 00:40
Происшествия

Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево

Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Опубликован список погибших при крушении SSJ-100 из 41 человека

Обновлено вчера в 23:45
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Симоньян призвала судить людей, заблокировавших выходы в горящем самолёте из-за багажа

Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

Расследование дела о ЧП в Шереметьево передали в центральный аппарат СК России

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России займется расследованием уголовного дела о происшествии в аэропорту Шереметьева в воскресенье, 5 мая.
Обновлено вчера в 16:11
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера

Бортпроводник Максим Моисеев получил тяжелые травмы, спасая пассажиров во время пожара на самолете Sukhoi Superjet 100 рейса Москва — Мурманск, сообщает со ссылкой на собственные источники в «Аэрофлоте» RT.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В аэропортах Москвы отменены и задержаны сто рейсов

В московских аэропортах задержаны и отменены сто рейсов, сообщает 6 мая сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено в 00:51
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено вчера в 04:09
Армия и оружие

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Источник рассказал о попадании шасси в двигатель сгоревшего самолета

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся из-за попадания элементов шасси в двигатель.
Обновлено вчера в 16:13
Политика

WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США

Обновлено вчера в 19:10
Шоу-бизнес

Премьера: про Татьяну Буланову сняли сериал «Никогда не говори „Никогда“»

Например, яркой линией в фильме будет проходить трагическая судьба сестры, которой у Тани в реальной жизни никогда не было.
Обновлено в 01:30
Общество

На этой неделе в Екатеринбурге закончится отопительный сезон

Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится уже в начале этой недели.
Обновлено в 01:28
Космос

Астрофизик вычислил точную форму гравитационной волны

Астрофизик-теоретик из Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, вычислил точную математическую формулу для формы волны, создаваемой двумя сливающимися черными дырами.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 02:44
Кино

Джонни Деппа не пригласили в третьи «Фантастические твари»

Руководство Warner Bros. все еще не подписало контракт с Джонни Деппом касательно его участия в «Фантастических тварях 3». По некоторым данным, компания намерена прекратить сотрудничество с актером.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Эсминцы США прошли рядом со спорными островами в Южно-Китайском море

Обновлено в 02:25
Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

Буквально несколько часов назад на YouTube-канале HBO появился тизер 5 серии финального сезона "Игры престолов".
Обновлено в 01:14
Происшествия

В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. СК рассматривает все версии произошедшего.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Экономика

Гаражная жизнь перекочевывает в склады

Рынок self-storage может вырасти Объем предложения складов самостоятельного хранения (self-storage) по итогам 2019 года в Москве может вырасти на 14,5%, до 181,75 тыс. кв. м, прогнозируют аналитики Knight Frank.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено вчера в 18:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное