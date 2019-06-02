Происшествия
После сноса памятника Жукову в Харькове возбудили два уголовных делаРИА Новости 15:19
После сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове возбудили два уголовных дела, сообщили в полиции. Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".
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с чего всё началось
«В настоящее время следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства... хулиганство и... угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», — говорится в заявлении отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.RT на русском13:56
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