Происшествия

После сноса памятника Жукову в Харькове возбудили два уголовных делаРИА Новости 15:19

После сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове возбудили два уголовных дела, сообщили в полиции. Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".
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с чего всё началось
«В настоящее время следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства... хулиганство и... угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», — говорится в заявлении
 отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
RT на русском13:56

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После сноса памятника Жукову в Харькове возбудили два уголовных дела

РИА Новости15:19

Полиция Харькова возбудила два уголовных дела после сноса бюста Жукова

Комсомольская правда13:21

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Интерфакс13:40

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ТАСС14:28

Два уголовных дела возбудили после сноса бюста Жукову в Харькове

Газета.Ru14:19

Полиция возбудила два уголовных дела после сноса памятника Жукову в Харькове

Lenta.ru13:09
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