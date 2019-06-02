После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных делаИзвестия вчера в 14:26

с чего всё началось

Два уголовных дела возбудили на Украине после того, как националисты снесли с постамента бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, сообщает пресс-служба областного управления нацполиции в воскресенье, 2 июня. Инцидент произошел возле Дворца спорта ранее в этот же день.

После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных дела

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Происшествия Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него» Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.

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