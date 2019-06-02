Происшествия
После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных делаИзвестия вчера в 14:26
Два уголовных дела возбудили на Украине после того, как националисты снесли с постамента бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, сообщает пресс-служба областного управления нацполиции в воскресенье, 2 июня. Инцидент произошел возле Дворца спорта ранее в этот же день.
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с чего всё началось
«В настоящее время следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства... хулиганство и... угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», — говорится в заявлении отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.RT на русскомвчера в 13:56
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Полиция Харькова возбудила два уголовных дела после сноса бюста Жукова
Комсомольская правдавчера в 13:21
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