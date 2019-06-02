Происшествия
После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных делаИзвестия 14:26
Два уголовных дела возбудили на Украине после того, как националисты снесли с постамента бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, сообщает пресс-служба областного управления нацполиции в воскресенье, 2 июня. Инцидент произошел возле Дворца спорта ранее в этот же день.
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с чего всё началось
«В настоящее время следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства... хулиганство и... угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», — говорится в заявлении отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.RT на русском13:56
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Здоровье
В Башкирии помогать врачам начнут волонтеры
Руководителем нового ведомства назначен Рифмир Хасанов, главный врач РЦМП.
Обновлено в 21:19
Происшествия
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу
К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.
Обновлено в 21:51
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 21:37
Происшествия
Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы
Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено в 20:08
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено в 23:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США
Обновлено в 13:25
Политика
Трамп сообщил об отставке своего советника по экономическим вопросам
Советник по экономическим вопросам президента США Дональда Трампа Кевин Хассет уходит в отставку.
Обновлено в 22:38
Политика
Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено в 20:25
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии
Счет в серии стал равным 1:1. Следующий матч пройдет в ночь с 5 на 6 июня, в Окленде, где базируется "Голден Стэйт".
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Политика
10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ
Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:01
Происшествия
Школьник умер на зарядке в детском лагере
В Амурской области подросток скончался в ходе утренней зарядке в детском лагере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:55
Гаджеты
Xiaomi Mi 3D Cinema Headset — домашний кинотеатр в виде шлема виртуальной реальности
Компания Xiaomi представила свой новый продукт под названием Xiaomi Mi 3D Cinema Headset, который выглядит как гарнитура виртуальной реальности, но по сути речь идет о портативном домашнем кинотеатре.
Обновлено вчера в 08:55
Авто
Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом
Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.
Обновлено в 05:31
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей
«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал.
Обновлено в 20:43
Здоровье
В чём польза конского щавеля для желудка?
Назначают препараты конского щавеля в виде настоев и отваров при колитах, энтероколитах, поносах, в том числе инфекционных.
Обновлено в 20:06
Шоу-бизнес
Наследство Началовой оценили в 100 миллионов рублей
Стоимость квартиры покойной певицы Юлии Началовой составляет около 100 миллионов рублей.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Находке пропала семилетняя девочка
Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:15
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено в 21:03
Футбол
«Майнц» карикатурой поздравил Клоппа с победой в Лиге чемпионов
Пресс-служба «Майнца» поздравила главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа с победой в Лиге чемпионов.
Обновлено в 10:50
Наука
Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа
Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Политика
Глава Социал-демократической партии Германии объявила об отставке
Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила об уходе с этого поста, а также с должности главы фракции СДПГ в бундестаге, сообщил в воскресенье таблоид BILD со ссылкой на заявление политика.
Обновлено в 04:08
Политика
Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17
Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено в 10:12
Политика
МИД ответил на претензии Киева в суде ООН
Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Яна Рудковская воспитывает сына по примеру Евгения Плющенко
Споры Яны Рудковской со своими хейтерами по поводу воспитания сына Саши, рожденного от Евгения Плющенко, кажется, не закончатся никогда.
Обновлено в 09:16
Авто
К 2025 году Audi планирует выпустить 30 электрифицированных моделей
Компания Audi к 2025 году собирается электрифицировать свой модельный ряд таким образом, чтобы мировые продажи от электрокаров составили 40%.
Обновлено в 16:27