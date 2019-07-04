Происшествия
Во время салюта в Минске погибла женщинаМР7.ру 01:47
В Минске во время праздничного салюта ко Дню независимости Белоруссии погибла 64-летняя женщина. Несколько снарядов разорвались слишком низко над землей, пенсионерке осколком перебило сонную артерию.
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Очевидец рассказал, как в Минске пожилую женщину смертельно ранило осколком салюта
Znak.comвчера в 22:32
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:04, Вашингтон
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:04, Вашингтон
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
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Технологии
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе
В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора
Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Происшествия
Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме
В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
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Футбол
Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»
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Кино
Блогеры раскритиковали сериал Netflix про Романовых
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Происшествия
Под Саратовом при очистке канализации погибли три коммунальщика
Как сообщила пресс-служба губернатора области, три сотрудника МУП "Петровское ЖКХ" погибли при выполнении технических работ на объекте городских коммуникаций.
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Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
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Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
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Происшествия
На туристическом острове в Италии началось извержение вулкана
На острове Стромболи к северу от Сицилии проснулся вулкан, который после серии взрывов и извержений выбросил столб дыма, сообщает национальный институт геофизики и вулканологии Италии.
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Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
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Игры
Руководитель студии Respawn рассказал о причинах задержки Titanfall 3
Руководитель студии Respawn Винс Зампелла сообщили о причинах приостановки разработки третьей части Titanfall.
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Общество
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Дамба, которая должна была защитить от наводнений город Тулун Иркутской области, была построена компанией «Ремонт зданий и сооружений».
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Происшествия
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Храм на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в селе Чимеево Курганской области сгорел, сообщает РИА Новости.
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Британцы перехватили танкер с нефтью для Сирии
Британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, на котором была сырая нефть для Сирии.
Обновлено в 05:05
Политика
Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100
Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Шоу-бизнес
Бывший партнер Марины Хлебниковой рассказал о ее запоях
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Глава Федерации велоспорта Украины покинет пост из-за оскорбления гонщицы
Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.
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Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы войны
Главархив Москвы рассекретил более 50 документов о деятельности партизан в годы Великой Отечественной войны.
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Упавшее дерево перекрыло движение на Кутузовском проспекте
На проезжую часть Кутузовского проспекта в Москве утром в четверг рухнуло дерево.
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Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
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Гаджеты
Пограничники в КНР проверяют смартфоны туристов через приложение-шпион
Китайские пограничники тайно устанавливают на смартфоны туристов шпионское приложение, которое позволяет отслеживать личную информацию пользователя и данные о его местоположении.
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Политика
Конте пообещал продемонстрировать Путину свое гостеприимство
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в среду, что у него появилась возможность отплатить президенту России Владимиру Путину тем же гостеприимством, с каким его тепло встречали в Москве в октябре прошлого года.
Обновлено вчера в 13:06