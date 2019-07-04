В Минске во время праздничного салюта ко Дню независимости Белоруссии погибла 64-летняя женщина. Несколько снарядов разорвались слишком низко над землей, пенсионерке осколком перебило сонную артерию.

Во время салюта в Минске погибла женщина

Происшествия Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.

Технологии «Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.

Происшествия В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Происшествия Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.

Футбол Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка» Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».

Происшествия Под Саратовом при очистке канализации погибли три коммунальщика Как сообщила пресс-служба губернатора области, три сотрудника МУП "Петровское ЖКХ" погибли при выполнении технических работ на объекте городских коммуникаций.

Шоу-бизнес Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2» Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.

Политика В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.

Армия и оружие Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.

Происшествия На туристическом острове в Италии началось извержение вулкана На острове Стромболи к северу от Сицилии проснулся вулкан, который после серии взрывов и извержений выбросил столб дыма, сообщает национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Игры Руководитель студии Respawn рассказал о причинах задержки Titanfall 3 Руководитель студии Respawn Винс Зампелла сообщили о причинах приостановки разработки третьей части Titanfall.

Общество Дамбу в затопленном Тулуне связали с замгубернатора Иркутской области Дамба, которая должна была защитить от наводнений город Тулун Иркутской области, была построена компанией «Ремонт зданий и сооружений».

Происшествия В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Пожар в монастыре в Курганской области уничтожил храм Храм на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в селе Чимеево Курганской области сгорел, сообщает РИА Новости.

Политика Британцы перехватили танкер с нефтью для Сирии Британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, на котором была сырая нефть для Сирии.

Политика Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100 Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Шоу-бизнес Бывший партнер Марины Хлебниковой рассказал о ее запоях Популярный промоутер Сергей Лавров, которому ранее доводилось работать с Хлебниковой, уверен, что Марина все-таки страдает от алкоголизма.

Общество Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.

Спорт Глава Федерации велоспорта Украины покинет пост из-за оскорбления гонщицы Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.

Общество Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы войны Главархив Москвы рассекретил более 50 документов о деятельности партизан в годы Великой Отечественной войны.

Происшествия Упавшее дерево перекрыло движение на Кутузовском проспекте На проезжую часть Кутузовского проспекта в Москве утром в четверг рухнуло дерево.

Наука Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.

Общество Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.

Политика «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.

Гаджеты Пограничники в КНР проверяют смартфоны туристов через приложение-шпион Китайские пограничники тайно устанавливают на смартфоны туристов шпионское приложение, которое позволяет отслеживать личную информацию пользователя и данные о его местоположении.