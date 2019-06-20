Экономика
После слов Путина акции «Яндекса» обновили исторический максимумRuNews24.ru 01:25
Акции «Яндекса» достигли исторического максимума после прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Вчера вечером они выросли на 1,9%, до 2516 рубля. Предыдущий рекорд был установлен компанией год назад – 2519 рублей.
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Акции «Яндекса» достигли исторического максимума после прямой линии с Владимиром Путиным
Говорит Москвавчера в 11:10
Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина
Rambler News Serviceвчера в 09:34
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 08:53, Вашингтон
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«Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 года
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На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
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МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Авто
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Рестайлинговую версию рамного внедорожника удалось сфотографировать во время тестов.
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Политика
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Заместитель главы МИД Великобритании Марк Филд, который во время официального ужина в Лондоне насильно вывел из зала активистку Greenpeace, отстранен от должности на время расследования.
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Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков
Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Подмосковье
Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара в жилой многоэтажке в подмосковном Лосино-Петровском.
Обновлено в 08:34
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников
Директор школы утверждает, что технически дактилоскопирования не производилось: «Красящего материала не было, а завуч показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные – покажут того, кто украл деньги».
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Экс-супруг Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной
Новой возлюбленной британского аристократа стала актриса Морган Снайдер. А несколько минут назад Джастин объявил, что они поженились.
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Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Тверью пострадали восемь человек
Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения микроавтобуса с фонарным столбом в Тверской области.
Обновлено в 04:12
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Гаджеты
Блогер проверил, можно ли при помощи Mac Pro натереть сыр
Известный блогер Уинстон Мой попытался проверить лично, возможно ли натереть сыр при помощи нового компьютера.
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Политика
Депутат, организовавший заседание МАП в Тбилиси, отказался от мандата
Волнения в Тбилиси начались после инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым на заседании МАП.
Обновлено в 08:02
Политика
В Госдуму внесли проект об обязательном российском гражданстве у гидов
Депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР) внес законопроект, которым предполагается закрепить обязательное наличие российского гражданства и высшего профессионального образования у работающих в РФ гидов-переводчиков и экскурсоводов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:05
Экономика
Банки потратили $1 трлн на цифровизацию. Хоть кому-то это помогло?
Международный банки вложили $1 трлн в информационные технологии за последние три года.
Обновлено в 08:10
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
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Армия и оружие
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Хотя в документах российского министерства и не указывается название украинской субмарины, а лишь её проект — Б-641, но известно, что в России нет лодок этого типа уже очень давно.
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Армия и оружие
ВСУ учат детей, что в ЛНР и ДНР живут «неправильные» украинцы
Начальник пресс-службы НМ ЛНР подчеркнул, что под видом информационного просвещения и медиа-образования молодежи «высокопоставленные оккупанты стремятся оправдать карательную операцию на Донбассе и убийство мирных граждан украинскими преступниками».
Обновлено в 08:11
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21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
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На Украине пограничники не пустили в страну двух ирландцев, которые начали кричать в киевском аэропорту "ДНР, вперед".
Обновлено в 08:14
Театры
Теодор Курентзис уходит с должности худрука Пермского оперного театра
Можно сказать, что сотрудничество Курентзиса и Пермского театра останется на прежнем уровне, только у знаменитого дирижера уйдет статус "художественного руководителя".
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Финансы
Альфа-Банк успешно разместил бессрочные суборды на 5 млрд рублей
Альфа-Банк успешно разместил выпуск субординированных бессрочных облигаций в рублях. Объем размещения составил 5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 14:58
Здоровье
Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.
Обновлено в 05:10