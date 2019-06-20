После слов Путина акции «Яндекса» обновили исторический максимумRuNews24.ru 01:25

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума после прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Вчера вечером они выросли на 1,9%, до 2516 рубля. Предыдущий рекорд был установлен компанией год назад – 2519 рублей.

Политика Песков: граждан РФ следует предупредить о возможной опасности в Грузии "Министерству иностранных дел было рекомендовано предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистских элементов", - сообщил Песков.

Политика Спикер парламента Грузии ушел в отставку Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Экономика «Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 года ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году.

Политика На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».

Происшествия МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Гаджеты Минкомсвязи предложит заменить Android на Huawei «Авророй» Фото: iStock Операционная система "Аврора", которой владеет в том числе "Ростелеком", может заменить платформу Android на устройствах Huawei.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Авто Рестайлинговый KIA Mohave показали на шпионских фото Рестайлинговую версию рамного внедорожника удалось сфотографировать во время тестов.

Политика Замглавы МИД Британии, схватившего активистку, отстранили от службы Заместитель главы МИД Великобритании Марк Филд, который во время официального ужина в Лондоне насильно вывел из зала активистку Greenpeace, отстранен от должности на время расследования.

Политика Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.

Происшествия Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Подмосковье Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара в жилой многоэтажке в подмосковном Лосино-Петровском.

Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.

Происшествия В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников Директор школы утверждает, что технически дактилоскопирования не производилось: «Красящего материала не было, а завуч показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные – покажут того, кто украл деньги».

Шоу-бизнес Экс-супруг Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной Новой возлюбленной британского аристократа стала актриса Морган Снайдер. А несколько минут назад Джастин объявил, что они поженились.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Тверью пострадали восемь человек Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения микроавтобуса с фонарным столбом в Тверской области.

Путешествия Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины Число украинских туристов, следующих в Крым, заметно увеличилось с наступлением летнего курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

Гаджеты Блогер проверил, можно ли при помощи Mac Pro натереть сыр Известный блогер Уинстон Мой попытался проверить лично, возможно ли натереть сыр при помощи нового компьютера.

Политика Депутат, организовавший заседание МАП в Тбилиси, отказался от мандата Волнения в Тбилиси начались после инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым на заседании МАП.

Политика В Госдуму внесли проект об обязательном российском гражданстве у гидов Депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР) внес законопроект, которым предполагается закрепить обязательное наличие российского гражданства и высшего профессионального образования у работающих в РФ гидов-переводчиков и экскурсоводов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Армия и оружие Россия утилизирует единственную украинскую подводную лодку Хотя в документах российского министерства и не указывается название украинской субмарины, а лишь её проект — Б-641, но известно, что в России нет лодок этого типа уже очень давно.

Армия и оружие ВСУ учат детей, что в ЛНР и ДНР живут «неправильные» украинцы Начальник пресс-службы НМ ЛНР подчеркнул, что под видом информационного просвещения и медиа-образования молодежи «высокопоставленные оккупанты стремятся оправдать карательную операцию на Донбассе и убийство мирных граждан украинскими преступниками».

Политика «ДНР, вперед»: ирландцам запретили въезд на Украину На Украине пограничники не пустили в страну двух ирландцев, которые начали кричать в киевском аэропорту "ДНР, вперед".

Театры Теодор Курентзис уходит с должности худрука Пермского оперного театра Можно сказать, что сотрудничество Курентзиса и Пермского театра останется на прежнем уровне, только у знаменитого дирижера уйдет статус "художественного руководителя".

Финансы Альфа-Банк успешно разместил бессрочные суборды на 5 млрд рублей Альфа-Банк успешно разместил выпуск субординированных бессрочных облигаций в рублях. Объем размещения составил 5 млрд рублей.