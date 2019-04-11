Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»РБК 09:38

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
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Белорусссия временно закроет пять участков нефтепровода из России

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Белоруссия планирует ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба»

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После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

РБК09:38

Минск изучает вопрос перекрытия «Дружбы» на время ремонта

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Белоруссия планирует ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба», по которым российская нефть идет в Европу

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Белоруссия озвучила предлог для перекрытия нефтепроводов

Взгляд.ру08:35

Белоруссия закроет нефтепровод «Дружба» после ограничения на ввоз яблок

Газета.Ru10:06
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Политика

Сноуден прокомментировал арест Ассанжа

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:56
Политика

Помощник депутата Ковалева найден мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы и экс-директора ФСБ Николая Ковалева Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента России.
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Авто

Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России

Компания Isuzu Rus представила на российском рынке пикап Isuzu D-Max 2019 модельного года, продажи которого начнутся в конце апреля.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
Политика

Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Политика

Ким Чен Ын пригрозил нанести удар за санкции против КНДР

Обновлено в 00:20
Происшествия

Суд отправил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Общество

Васильева заявила о дефиците учителей в российских школах

Российские школы испытывают дефицит учителей начальных классов, а также специалистов по английскому языку, математике и информатике, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева во время выступления на XX апрельской международной научной конференции по вопросам развития экономики и общества.
Обновлено в 09:33
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено в 09:11
Общество

Названы регионы с самыми опасными дорогами

Обновлено в 10:31
Автоспорт

Квят рассказал о работе болида «Торо Россо» на старте сезона

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал свои выступления на первых двух Гран-при нового сезона.
Обновлено в 08:59
Авто

Автомобили Lada прощаются с Европой

Обновлено в 10:28
Кино

Вышел первый трейлер мультфильма «Тайна домашних животных 2»

Студия Illumination опубликовала первый полноценный трейлер второй части мультфильма «Тайна домашних животных».
Обновлено в 06:47
Политика

В МИД пригрозили ответить Франции на ограничения работы российских СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ограничение работы российских СМИ во Франции, заявила, что наступил период зеркального отношения к Парижу в этой сфере.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD

США разместят летом в Румынии систему противоракетной обороны THAAD на время технических работ и модернизации имеющегося там комплекса Aegis Ashore, говорится в сообщении Европейского командования США.
Обновлено в 10:21
Экономика

Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
Обновлено в 10:32
Политика

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Алсу спровоцировала слухи о разводе

Певица удивила подписчиков странным нарядом На днях в Сети стала распространяться новость о том, что звезда российской эстрады Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым.
Обновлено в 08:44
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Здоровье

Красноярские хирурги удалили пациентке 10-килограммовую опухоль

Хирурги 20-й больницы в Красноярске удалили пожилой пациентке опухоль весом в 10 кг, рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:04
Политика

Россия поднимет вопрос об аресте Ассанжа в международных организациях

Россия намерена поднять вопрос об аресте основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа на площадках международных организаций.
Обновлено в 10:59
Политика

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия

Экс-сотрудница ростовской полиции довела ребёнка до самоубийства — СКР

Специалисты главного следственного управления Следственного комитет РФ завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудники донской полиции.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

Новый способ боевого применения артиллерии испытали на Южном Урале

Обновлено в 10:14
Происшествия

Более 60 детей эвакуированы из-за замыкания в здании в Краснодаре

Два детских центра эвакуированы в одном из зданий Краснодара из-за сообщения о пожаре.
Обновлено в 09:11
Политика

Рогозин раскритиковал планы США по высадке на Луну

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Соединенные Штаты под видом высадки на Луну намерены провести военную операцию.
Обновлено в 06:03
Футбол

РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги

Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов может отправиться за решетку по обвинению в крупной растрате с использованием служебного положения.
Обновлено в 06:53
Политика

Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»

Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В здании суда, где слушают дело Мамаева и Кокорина, бомбу не нашли

Угроза взрыва в Пресненском суде Москвы, где слушается дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не подтвердилась, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:27
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