Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»РБК 09:38
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
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Политика
Сноуден прокомментировал арест Ассанжа
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:56
Политика
Помощник депутата Ковалева найден мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы и экс-директора ФСБ Николая Ковалева Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента России.
Обновлено в 10:09
Авто
Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России
Компания Isuzu Rus представила на российском рынке пикап Isuzu D-Max 2019 модельного года, продажи которого начнутся в конце апреля.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко
В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Политика
Ким Чен Ын пригрозил нанести удар за санкции против КНДР
Обновлено в 00:20
Происшествия
Суд отправил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Общество
Васильева заявила о дефиците учителей в российских школах
Российские школы испытывают дефицит учителей начальных классов, а также специалистов по английскому языку, математике и информатике, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева во время выступления на XX апрельской международной научной конференции по вопросам развития экономики и общества.
Обновлено в 09:33
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Общество
Названы регионы с самыми опасными дорогами
Обновлено в 10:31
Автоспорт
Квят рассказал о работе болида «Торо Россо» на старте сезона
Пилот "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал свои выступления на первых двух Гран-при нового сезона.
Обновлено в 08:59
Авто
Автомобили Lada прощаются с Европой
Обновлено в 10:28
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Тайна домашних животных 2»
Студия Illumination опубликовала первый полноценный трейлер второй части мультфильма «Тайна домашних животных».
Обновлено в 06:47
Политика
В МИД пригрозили ответить Франции на ограничения работы российских СМИ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ограничение работы российских СМИ во Франции, заявила, что наступил период зеркального отношения к Парижу в этой сфере.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD
США разместят летом в Румынии систему противоракетной обороны THAAD на время технических работ и модернизации имеющегося там комплекса Aegis Ashore, говорится в сообщении Европейского командования США.
Обновлено в 10:21
Экономика
Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Алсу спровоцировала слухи о разводе
Певица удивила подписчиков странным нарядом На днях в Сети стала распространяться новость о том, что звезда российской эстрады Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым.
Обновлено в 08:44
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Здоровье
Красноярские хирурги удалили пациентке 10-килограммовую опухоль
Хирурги 20-й больницы в Красноярске удалили пожилой пациентке опухоль весом в 10 кг, рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:04
Политика
Россия поднимет вопрос об аресте Ассанжа в международных организациях
Россия намерена поднять вопрос об аресте основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа на площадках международных организаций.
Обновлено в 10:59
Политика
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
Экс-сотрудница ростовской полиции довела ребёнка до самоубийства — СКР
Специалисты главного следственного управления Следственного комитет РФ завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудники донской полиции.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Более 60 детей эвакуированы из-за замыкания в здании в Краснодаре
Два детских центра эвакуированы в одном из зданий Краснодара из-за сообщения о пожаре.
Обновлено в 09:11
Политика
Рогозин раскритиковал планы США по высадке на Луну
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Соединенные Штаты под видом высадки на Луну намерены провести военную операцию.
Обновлено в 06:03
Футбол
РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги
Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов может отправиться за решетку по обвинению в крупной растрате с использованием служебного положения.
Обновлено в 06:53
Политика
Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»
Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В здании суда, где слушают дело Мамаева и Кокорина, бомбу не нашли
Угроза взрыва в Пресненском суде Москвы, где слушается дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не подтвердилась, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:27