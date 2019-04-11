Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»РБК 09:38

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Читать в источнике
Александр Лукашенко
Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки.
— Александр ЛукашенкоРБК 09:38

Подробнее о событии

«Транснефть» отреагировала на планы Минска остановить нефтепровод «Дружба»

РИА Новости15:00

«Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба»

RT на русском14:29

В Белоруссии решили остановить нефтепровод, по которому нефть из России идет в Европу

Эхо Москвы14:30

«Транснефть» считает состояние нефтепровода в Белоруссии удовлетворительным

Коммерсантъ14:45

«Транснефть» ответила на слова Лукашенко о нефтепроводе «Дружба»

РБК13:43

Белоруссия собралась временно закрыть пять участков нефтепровода из РФ

Интерфакс13:02

«Транснефть» готова помочь Белоруссии устранить дефекты на нефтепроводе «Дружба»

ТАСС14:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 09 апреля в 06:48
Армия и оружие

Пистолет «Удав» поступит в серийное производство

Эксперты межведомственной комиссии допустила к серийному производству пистолет «Удав», который придет на смену пистолету Макарова.
Обновлено в 03:29
Футбол

«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ

Обновлено в 16:53
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 15:00
Политика

Штаб Порошенко отрицает причастность к видео с Зеленским и фурой

Обновлено в 11:30
Футбол

Сергей Галицкий возглавил комитет детско-юношеского футбола РФС

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий возглавил комитет детско-юношеского футбола Российского футбольного союза (РФС), заявил глава РФС Александр Дюков.
Обновлено в 07:56
Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
Обновлено в 17:07
Общество

Зарплаты стали недостойными. Почему наша бедность — основа государственного строя

Отвечая на вопросы специалистов Финансового университета при правительстве РФ, россияне поделились своими представлениями о достойной зарплате.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Noonpost (Египет): какова роль России в плане Хафтара по разрушению мира? (NoonPost)

Хафтар предпринимает целенаправленные усилия по разрушению мира в этой арабской стране, чтобы удовлетворить стремления своего союзника.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри решили скрыть рождение ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл сделали официальное заявление в связи с будущим рождением ребенка.
Обновлено в 13:20
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено в 04:34
Футбол

«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси», оскорблявших Салаха

"Ливерпуль" на официальном сайте осудил фанатов "Челси", оскорблявших нападающего клуба Мохамеда Салаха.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Яна Шевцова и ее новый бойфренд из Black Star мечтают о ребенке

Экс-участница «Дома-2» и бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова заверила, что у нее появился новый бойфренд, некий обеспеченный музыкант из лейбла Тимати Black Star.
Обновлено в 10:33
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Транспорт

Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах

Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Культура

Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»

Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено в 10:51
Политика

Ким Чен Ын был переизбран председателем госсовета КНДР

Обновлено в 18:12
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Общество

Лучшие фотографии 2018 года по версии World Press Photo. Галерея

Обновлено в 18:03
Здоровье

Спустили на землю. При каких заболеваниях не пустят в самолет?

Ведь человек с серьезными противопоказаниями может просто скончаться в самолете.
Обновлено в 17:11
Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие

На Украине пообещали новые проходы кораблей в Керченском проливе

Киев продолжит направлять корабли в Керченский пролив, так как отказ от прохождения в этой акватории означал бы отказ Украины от Азовского моря и своих территорий.
Обновлено в 15:43
Авто

Автомобили Chery появятся в онлайн-магазине Tmall

Обновлено в 04:22
Футбол

Бикерстафф уволен с поста главного тренера «Мемфиса»

Джей Би Бикерстафф уволен с поста главного тренера клуба НБА "Мемфис Гризлис", сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 16:45
Здоровье

Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок

Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Политика

У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Футбол

Врач сборной России рассказал о сроках восстановления Дзагоева

Врач российской сборной по футболу Эдуард Безуглов рассказал, сколько времени займет восстановление хавбека московского ЦСКА Алана Дзагоева, передает Sport24.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» Гулиева на пешехода

В интернете появилось видео момента нападения футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева на пешехода в центре Москвы.
Обновлено в 17:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное