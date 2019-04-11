После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»РБК вчера в 09:38

Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки.

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Политика Российские дипломаты посетили заключенного в США Романа Селезнева Российские дипломаты посетили заключенного в США россиянина Романа Селезнева, приговоренного к 27 годам, как отметили в дипмиссии, условия содержания соотечественника по-прежнему остаются неоправданно жесткими.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект» Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.

Наука Археологи обнаружили на Филиппинах останки людей нового вида В ходе раскопок на филиппинском острове Лусон археологи обнаружили останки древних людей нового вида, пишет Nature.

Экономика Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям Ожидания по росту реальных доходов в 2019 году сохранены на уровне 1%, следует из обновленного в апреле прогноза социально-экономического развития до 2024 года (есть у РБК).

Происшествия МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских «Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Армия и оружие Польский космонавт назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34 Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал «гениальными» российский бомбардировщик Су-34 и ожидаем МиГ-41.

Политика Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Общество МВД хочет расширить сеть камер видеонаблюдения в общественных местах "Необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов сконцентрировать усилия власти на качественном и количественном расширении сети камер видеонаблюдения в общественных местах", - приводит пресс-служба МВД слова Горового.

Авто Медведев утвердил правила автотюнинга Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Хоккей Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.

Экономика Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей» «Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка.

Политика Порошенко заявил об угрозе государственности Украины Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Киевском форуме по безопасности, заявил об опасности для украинцев "потерять собственное государство", сообщает телеканал "112 Украина".

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.

Общество Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.

Экономика Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия Американский сервис по вызову такси Uber обнародовал убыток совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год, сумма составила $42 млн.

Космос Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.

Гаджеты «Двойной складной экран» и 60-мегапиксельная камера. Новые детали о Xiaomi Mi Mix 4 В социальной сети Twitter индийский инсайдер под ником Sudhanshu1414 опубликовал порцию интересных деталей о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, анонс которого ожидается в этом году.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение ребенка в тайне Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, не собираются следовать давней традиции британской королевской семьи и появляться на публике сразу после рождения своего первенца.

Здоровье Минпросвещения предложило не пускать детей без прививок в школу Министерство просвещения России предложило не пускать в школу детей без прививок, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на предложение ведомства.

Экономика В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.