Происшествия
После схода с рельсов грузовых вагонов в Коми возбудили делоТАСС 13:29
Сыктывкарский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после схода с рельсов 23 грузовых вагонов на станции Керки Северной железной дороги. Об этом говорится в распространенном сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
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По факту схода 23 вагонов грузового поезда в Коми возбудили уголовное дело
Петербургский дневник12:20
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Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».
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