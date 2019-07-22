Происшествия

После схода с рельсов грузовых вагонов в Коми возбудили делоТАСС 13:29

Сыктывкарский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после схода с рельсов 23 грузовых вагонов на станции Керки Северной железной дороги. Об этом говорится в распространенном сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
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По факту схода 23 вагонов грузового поезда в Коми возбудили уголовное дело

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СК возбудил уголовное дело после железнодорожной аварии в Коми

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В Коми начали проверку после схода вагонов на Северной железной дороге

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После схода с рельсов грузовых вагонов в Коми возбудили дело

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ИА БНК05:45
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