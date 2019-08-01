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Происшествия Навальный написал заявление в СК о своем отравлении в спецприемнике Оппозиционер Алексей Навальный написал заявление в Следственный комитет о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом.

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