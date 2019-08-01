Финансы
Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС СШАПРАЙМ вчера в 14:43
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:10, Ашберн
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе
Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.
Обновлено в 14:19
Общество
Мэрия заявила о согласовании митинга 10 августа на проспекте Сахарова
Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова сообщила в Facebook, что информация о согласовании митинга 10 августа за допуск независимых кандидатов на проспекте Сахарова не соответствует действительности.
Обновлено в 14:48
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено 30 июля в 14:45
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Навальный написал заявление в СК о своем отравлении в спецприемнике
Оппозиционер Алексей Навальный написал заявление в Следственный комитет о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом.
Обновлено в 12:20
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Авто
Почти новый Lamborghini Miura 1969 года продадут на аукционе
В одном из гаражей на юге Германии нашли очередную автомобильную «капсулу времени» — редкий Lamborghini Miura 1969 года выпуска.
Обновлено в 11:43
Авто
Acura опубликовала тизер новой модели Type S Concept
Японский автопроизводитель опубликовал тизер шоу-кара Acura Type S. Как можно заметить на коротком видео, речь идет о седане с короткими передними и задними свесами и спортивным обвесом.
Обновлено в 07:57
Политика
Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настоятельно призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).
Обновлено в 13:17
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Политика
Нацгвардейцам разрешили стрелять по украинцам на улицах
Начиная с сегодняшнего дня общественный порядок на улицах украинских городов охраняют, наряду с копами, самостоятельные пешие патрули Национальной гвардии.
Обновлено в 08:14
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии
Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено в 07:11
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Происшествия
Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»
Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы.
Обновлено в 09:40
Футбол
Сане согласился перейти в «Баварию» за 100 млн евро
Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане согласовал с «Баварией» контракт на 5 лет.
Обновлено в 12:25
Футбол
Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в третий раунд Лиги Европы
Чешский футбольный клуб "Млада Болеслав" обыграла казахстанский "Ордабасы" во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль полицейского
Обновлено вчера в 10:41
Общество
Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн
Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Гаджеты
Intel представила 10-нм мобильные процессоры Ice Lake
Сегодня Intel анонсировала долгожданные 10-нм мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice Lake.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о новом романе Риты Дакоты
Похоже, певица уже встретила нового мужчину — по крайней мере, об этом сообщают инсайдеры.
Обновлено в 11:37
Футбол
Луганская «Заря» вышла в 3-й раунд квалификации ЛЕ
В первой игре, прошедшей 25 июля в Подгорице, победу со счетом 3:1 одержала "Заря", которая по сумме двух игр вышла в третий отборочный раунд.
Обновлено в 14:16