Финансы

После решения ФРС США снизить ставку поднялся курс рубляКомсомольская правда 16:43

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2 - 2,25% годовых.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
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