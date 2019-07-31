Финансы
Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС СШАПРАЙМ 14:43
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 20:37, Ашберн
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.
Обновлено в 10:39
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров.
Обновлено в 04:51
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Политика
МИД допустил ответное размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил размещение Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США.
Обновлено в 10:02
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Интернет
В России предложили заменить иностранные приложения на отечественные
Институт развития интернета (ИРИ) проанализировал готовность рынка к внедрению обязательной предустановки российских приложений на мобильные гаджеты.
Обновлено в 10:55
Кино
Netflix выпустил трейлер фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе
Напомним, что «Ирландец» является девятым фильмом, который сняла Мартин Скорсезе с участием Роберта Де Ниро.
Обновлено в 13:27
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил помощь с тушением пожаров в Сибири.
Обновлено в 18:28
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
В Судане задержали стрелявших в митингующих бойцов спецназа
Как сообщает телеканал Sky News Arabia, бойцы спецназа, стрелявшие по участникам митинга в городе эль-Абъяд провинции Кордофан задержаны в Судане.
Обновлено в 20:14
Гаджеты
Fly представила один из самых дешевых смартфонов на российском рынке
Бренд Fly представил новую модель Fly Life Geo.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика
Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.
Обновлено в 19:00
Финансы
Дефицит бюджета Саудовской Аравии вырос до $8,9 млрд
Бюджетный дефицит достигает 33,5 млрд риалов ($8,9 млрд) по сравнению с 7,4 млрд риалов за аналогичный период прошлого года, говорится в заявлении министерства финансов.
Обновлено в 17:24
Авто
Changan обновил кроссовер Changan CS55
Обновлено в 10:45
Космос
«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»
Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено в 20:06
Политика
«Мирный план Зеленского»: Депутат Рады отомстил русской журналистке
"Мирный план президента Зеленского в действии", - заключает она.
Обновлено в 12:31
Технологии
Пентагон разрабатывает самолет без механического крыла
Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) по заказу Пентагона открывает тендер на создание летательного аппарата, который не будет иметь механизации крыла.
Обновлено в 09:35
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04
Политика
Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму
Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено в 11:07
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено в 18:20
Политика
Германия отказалась платить репарации Польше
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено в 12:38
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Путин облегчил получение автомобильных номеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит самостоятельно получать автомобильные номера у производителей.
Обновлено в 01:24
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено в 14:42
Футбол
Клопп еще не определился с составом на матч с «Манчестер Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что у него остаются вопросы по составу на предстоящий матч с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии.
Обновлено в 20:26