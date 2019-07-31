Финансы
После решения ФРС США снизить ставку поднялся курс рубляКомсомольская правда 16:43
Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2 - 2,25% годовых.
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Здоровье
В Свердловской области 100 ФАПов оснастят интернетом
100 свердловских фельдшерско-акушерских пунктов получат до конца 2019 года более двух тысяч компьютеров.
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Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:03
Футбол
Тульский «Арсенал» вылетел на матч в Баку
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Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено в 15:43
Политика
Рассекречены документы об освобождении Каунаса
Обновлено в 18:55
Футбол
«Зенит» и Эрмитаж подпишут соглашение о сотрудничестве
Соглашение между самыми узнаваемыми и значимыми символами Петербурга закрепят генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Обновлено 29 июля в 07:28
Здоровье
Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой
По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
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Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 18:35
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Политика
Кличко назвали «лучом света» в США
Мэр Киева Виталий Кличко удостоился прозвища «луч света» от советника президента США по кибербезопасности Рудольфа Джулиани.
Обновлено в 17:37
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Здоровье
В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерли более 20 тысяч россиян
В 2018 году от ВИЧ-инфекции скончались 20,5 тысяч россиян трудоспособного возраста.
Обновлено в 05:50
Футбол
Дубль Пулишича помог «Челси» обыграть «Зальцбург»
"Челси" одержал победу над "Зальцбургом" (5:3) в товарищеском матче в Австрии.
Обновлено в 15:59
Политика
Адвокат рассказал об улучшении состояния Марии Бутиной
Адвокат осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной заявил в эфире RT, что в настоящее время она находится во Флориде в тюрьме Таллахасси.
Обновлено в 11:45
Игры
Королевская битва Mavericks: Proving Grounds отменена
Королевскую битву размером в тысячу человек для игры Mavericks: Proving Grounds отменили после четырех дней после официального старта альфа-тестирования.
Обновлено в 07:30
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Общество
The Insider: бывшая стюардесса, которую связывают с Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с Минобороны
The Insider утверждает, что за время отношений Шебуновой с Шойгу связанные с ней фирмы заработали как минимум 6,5 миллиарда рублей на контрактах с Минобороны и МЧС.
Обновлено в 10:23
Общество
В Санкт-Петербурге скончалась зампредседателя Конституционного Суда
«31 июля 2019 года ушла из жизни выдающийся юрист, видный учёный, блестящий педагог и замечательный человек, заместитель председателя Конституционного Суда Ольга Сергеевна Хохрякова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 18:44
Здоровье
Пластический хирург предостерег женщин от искусственной груди
Пластический хирург с двадцатилетним опытом работы и владелец медцентра Юрий Иншаков рассказал в интервью «Вечерней Москве», кому противопоказано иметь вставную грудь.
Обновлено в 18:34
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Кадыров дал несколько часов на устранение последствий урагана в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что последствия урагана в Чечне должны быть устранены оперативно.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев дерзко ответил на вопрос о встрече сына с Фриске
На днях Шепелев снова получил гневное сообщение от поклонницы на тему встреч Платона с родственниками.
Обновлено в 05:30
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:42
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.
Обновлено в 17:31
Наука
Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде
Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено в 03:56
Происшествия
МЧС отправило в Приангарье Бе-200
МЧС России отправило в помощь "Авиалесоохране", которая занимается тушением лесных пожаров на территории Иркутской области, самолет Бе-200.
Обновлено в 12:30
Общество
Новую технику собрали ночью на площади в Чите к приезду Медведева
Ночью на площади Ленина в Чите к приезду Дмитрия Медведева выставили более 50 единиц техники, среди них машины, предназначенные для тушения пожаров, тракторы, ПАЗы, Газели.
Обновлено в 10:15