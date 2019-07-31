Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставкуКапитал страны 31 июля в 15:18
По итогам заседания руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое проходило 30-31 июля, было принято решение понизить базовую процентную ставку. Ставка понижена на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.) и теперь составляет 2-2,25% годовых.
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Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс 31 июля в 18:50
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