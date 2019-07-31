Финансы

После решения ФРС США снизить ставку поднялся курс рубляКомсомольская правда вчера в 16:43

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2 - 2,25% годовых.
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На фоне решения ФРС США снизить ставку доллар начал расти

Комсомольская правда07:24

Курс доллара снизился перед решением ФРС по ставке

News.ruвчера в 02:35

Рубль ускорил рост к доллару на Мосбирже после решения ФРС США снизить ставку

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Доллар начал расти после снижения ставки ФРС США

Газета.Ruвчера в 14:39

Рубль остается в плюсе к доллару и евро после решения ФРС снизить ставку

РИА Новостивчера в 14:37

Рубль днем продолжает плавно повышаться к доллару и евро перед решением ФРС по ставке

Финмаркетвчера в 09:49

Рубль снижается к доллару и растет к евро после решения и комментариев ФРС

ПРАЙМ03:17
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Экономика

Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержки

В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.
Обновлено в 21:54
Политика

«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США

Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено в 08:08
Общество

Выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки объединились в группу

Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Еще трех китов выпустили 16 июля.
Обновлено в 10:50
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Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД

Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».
Обновлено в 20:49
Армия и оружие

Замминистра обороны заявил о способах потушить лесные пожары в Сибири

Ранее стало известно, что Минобороны по поручению президента Владимира Путина направило в Красноярский край для ликвидации пожаров 20 самолетов Ил-76 и вертолетов ВКС.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Россия приостановит ввоз персиков и слив из Китая

Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз на территорию России косточковых и семечковых культур из Китая.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Общество

Искусственные дожди вызовут в Сибири для борьбы с пожарами

Обновлено в 04:45
Общество

Названы регионы России с самым большим количеством абортов

Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, Туве и Сахалинской области.
Обновлено в 21:36
Технологии

Россиян предупредили о мошенниках на YouTube

Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено в 15:22
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о высоких рисках заражения бешенством

В Роспотребнадзоре добавили, что в последние годы в РФ появляются новые очаги бешенства в дикой природе, увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах.
Обновлено в 00:23
Космос

Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки

Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки.
Обновлено в 09:17
Культура

Бывший глава немецкого банка зазвездился на YouTube

Бывший главный исполнительный директор немецкого банка Sparkasse Leverkusen, 65-летний Манфред Херпольшеймер решил стать YouTube-блогером, пишет Bloomberg.
Обновлено в 20:02
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие

США захотели 40 испытаний гиперзвукового оружия

Обновлено в 21:03
Происшествия

Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников

Двое сторонников запрещенной в России террористической организации "ИГ", схваченные накануне в Татарстане, готовили захват заложников и отравление сотрудников полиции и ФСБ.
Обновлено в 12:19
Происшествия

В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы

В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено в 17:31
Общество

Дмитрий Медведев пообещал уговорить «Аэрофлот» вернуться на Сахалин

Интерес президента, а теперь премьер-министра к островному региону, говорит о том, что Кремль намерен всерьез заняться развитием Сахалинской области.
Обновлено в 20:57
Армия и оружие

США закупили вооружений на два триллиона долларов

Обновлено в 21:06
Политика

Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Гаджеты

Российские покупатели снизили спрос на ноутбуки

Сильнее всего пострадали категории медиабуков (компактные ноутбуки небольшой мощности, предназначенные для использования интернета) и планшетов на операционной системе Windows.
Обновлено в 22:18
Общество

В Красноярске проходит митинг за отставку губернатора

В Красноярске 1 августа в 19:00 по местному времени начался митинг за отставку губернатора края Александра Усса, организованный общественным деятелем Сергеем Конобеевским.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Футбол

Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени

Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Футбол

Петербург обходит Краснодар благодаря «Зениту» и Гонсалу Гедешу

Преимущество над Краснодарским краем, где "быкам" внушительную поддержку оказал вырвавшийся в элиту "Сочи", составило менее 7000 баллов – на тот самый гол валенсийца Гедеша.
Обновлено в 17:45
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Политика

Трамп анонсировал новые пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп поделился планами ввести новые пошлины на товары из Китая.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео

В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
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