Финансы
После решения ФРС США снизить ставку поднялся курс рубляКомсомольская правда 31 июля в 16:43
Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2 - 2,25% годовых.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 07:39, Ашберн
Политика
В Совфеде прокомментировали прекращение действия ДРСМД
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT официальное прекращение с 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Гаджеты
Подписчики YouTube Premium смогут скачивать видео в 1080p
Подписчики YouTube Premium наконец-то получат возможность скачивать видео с площадки в разрешении 1080р.
Обновлено в 06:45
Политика
Зеленский подтвердил существование заявления Богдана об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
НАТО не интегрирует купленные Турцией С-400 в свою систему ПРО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен интегрировать купленные Турцией у России системы С-400 в свою систему ПРО и ПВО.
Обновлено в 06:55
Политика
«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США
Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено вчера в 08:08
Авто
Ателье AC Schnitzer показало доработанный BMW X5
Инженеры тюнинг-ателье AC Schnitzer предлагают клиентам на выбор несколько пакетов для доработки BMW X5.
Обновлено в 05:50
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Наука
Ученые доказали опасность похмелья для жизни
«Например, наше исследование доказывает, что похмелье снижает способность заниматься сложными вещами, похмелье ухудшает способность управлять автомобилем, работать, учиться или выполнять другие действия», — отметила одна из исследовательниц Сара Бенсон.
Обновлено в 03:09
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Транспорт
Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено
В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено вчера в 19:34
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Увеличилось число пострадавших в ДТП на Ставрополье
В пресс-службе главы региона рассказали, что число пострадавших в ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса увеличилось.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужил арбитр-женщина
Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар.
Обновлено в 06:50
Кино
Джаред Лето собирается сыграть серийного убийцу
Обновлено в 06:42
Экономика
Binance добавит Contentos. Цена токена резко выросла на 37%
После объявления компании объемы торгов поднялись почти в шесть раз и превысили миллион долларов, а цена COS за десять минут увеличилась на 37% — c $0,030 до $0,041, затем опустилась.
Обновлено в 06:34
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Хоккей
Удачный контракт: Овечкин объяснил разницу в зарплатах с Панариным
Сегодня, 1 августа нападающий и глава клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) США россиянин Александр Овечкин объяснил, почему его зарплата больше, чем у форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»
В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".
Обновлено в 02:05
Авто
ОАК-РРТ расширяется с Kia в Вологде
Обновлено в 05:02
Игры
Вышел трейлер Borderlands 3 с Моуз и ее Железным медведем
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего
Ранее — было недоступно, потому что спереди находился запасной парашют, соответственно, автомат крепился уже снизу — был вне зоны действий, и десантник не мог его сразу достать, — поясняет конструктор.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету
Американские военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, разработанную специально для того, чтобы «бросить вызов России в Европе».
Обновлено в 06:24
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Гаджеты
Windows 10 по всему миру застряли в «безопасном» режиме. Нельзя сменить браузер, поисковик, поставить ПО со стороны
«Застрявшие» в S-режиме Пользователи операционной системы Windows 10, работающей в так называемом S-режиме (S Mode), испытывают трудности с переходом на полнофункциональную версию ОС Microsoft.
Обновлено в 07:05
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК
Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала оппозицию не ломать судьбы людей, втягивая их в незаконные акции протеста.
Обновлено в 05:35
Космос
NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету
Обновлено вчера в 10:31
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас» за £14 млн
ЦСКА отверг предложение «Кристал Пэлас» по нападающему Федору Чалову, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 07:21