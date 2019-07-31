Финансы
После решения ФРС США снизить ставку поднялся курс рубляКомсомольская правда 31 июля в 16:43
Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2 - 2,25% годовых.
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Рубль незначительно повышается к доллару и ускорил рост к евро вечером в среду
Интерфакс31 июля в 12:39
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
Политика
Украинские СМИ назвали главу офиса Зеленского, который устроит США
Идеальной кандидатурой на место главы офиса президента Украины Владимира Зеленского назвали исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.
Обновлено вчера в 22:25
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Появилось видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» в Ростове
Опубликовано видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» после матча в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Советник Зеленского: Запрет на российские соцсети не будет отменен
Напомним, что с весны 2017 года в Украине действует запрет на сервис «Яндекс», а также сайты группы Mail.Ru российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Обновлено в 01:17
Политика
Китай опротестовал выход США из ДРСМД
Китай высказался против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Общество
«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.
Обновлено вчера в 11:28
Авто
Представлена базовая версия электрокроссовера Audi e-tron
На полном заряде Audi e-tron 50 quattro проедет до 300 км. Также базовую версию лишили системы кратковременного увеличения мощности.
Обновлено вчера в 16:21
Здоровье
Онкология притормозила на нацпроекте
В РФ снижаются темпы прироста заболеваемости раком По данным Минздрава, по итогам 2018 года в России выявлено 625 тыс. новых случаев онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 02:19
Общество
Более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления из-за пожаров
Более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления из-за пожаров в лесах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Александр Цекало и его молодая жена Дарина Эрвин планируют ребенка
В угоду жене артист начал больше путешествовать, регулярно баловать ее дорогими украшениями, он даже похудел на 10 килограммов, чтобы порадовать молодую избранницу.У Александра Цекало уже есть трое детей от предыдущих браков: 19-летняя Ева от Лолиты Милявской, а также 10-летняя Александра и 7-летний Михаил от Виктории Галушки, но похоже, что шоумен не собирается останавливаться на достигнутом.
Обновлено в 02:24
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Религия
Ильин день отмечают православные вологжане
Обновлено в 02:30
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
Футбол
Шюррле заявил, что надеется снова забить в ворота ЦСКА
Обновлено в 04:04
Общество
Петербургу тёплый август не обещают
В первые дни августа погода в Петербурге, после резкого похолодания в конце июля, продолжает оставаться прохладной, ниже климатической нормы.
Обновлено в 02:57
Космос
Глава NASA: «МКС заслуживает Нобелевскую премию мира»
Глава NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал идею с присуждением Нобелевской премии мира Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 02:04
Политика
Китай ответит на новые пошлины США
Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на китайскую продукцию в размере 10 процентов.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Российские истребители 12 раз за неделю поднимались на перехват
Российские истребители 12 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов у границ РФ за прошедшую неделю.
Обновлено вчера в 21:08
Общество
Мутко предложил построить новый детсад в Тулуне взамен «утонувшего»
Вице-премьер Виталий Мутко предложил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудить целесообразность ремонта детского сада "Родничок", о котором президенту России Владимиру Путину рассказал шестилетний Матвей.
Обновлено в 03:42
Футбол
Сергей Паршивлюк: «Летом 2016-го не прошел медосмотр в „Краснодаре“ из-за колена»
Появилось предложение от «Краснодара» – я согласился, но не прошел медосмотр из-за колена. Так встал выбор: «Спартак-2» или «Анжи».
Обновлено в 03:26
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27