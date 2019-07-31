Финансы

После решения ФРС США снизить ставку поднялся курс рубляКомсомольская правда 31 июля в 16:43

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2 - 2,25% годовых.
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Рубль остается в плюсе к доллару и евро после решения ФРС снизить ставку

РИА Новости31 июля в 14:37

Рубль ускорил рост к доллару на Мосбирже после решения ФРС США снизить ставку

ТАСС31 июля в 14:52

Доллар начал расти после снижения ставки ФРС США

Газета.Ru31 июля в 14:39

На фоне решения ФРС США снизить ставку доллар начал расти

Комсомольская правдавчера в 07:24

Рубль незначительно повышается к доллару и ускорил рост к евро вечером в среду

Интерфакс31 июля в 12:39

Рубль укрепился в начале торгов на Мосбирже

Вести.Финанс31 июля в 03:18

ИАЦ «Альпари»: Снижение процентной ставки в США позволит рублю укрепиться

SIA.ru31 июля в 02:27
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
Политика

Украинские СМИ назвали главу офиса Зеленского, который устроит США

Идеальной кандидатурой на место главы офиса президента Украины Владимира Зеленского назвали исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.
Обновлено вчера в 22:25
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Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Политика

Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Политика

Кличко сравнил себя с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

Появилось видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» в Ростове

Опубликовано видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» после матча в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Советник Зеленского: Запрет на российские соцсети не будет отменен

Напомним, что с весны 2017 года в Украине действует запрет на сервис «Яндекс», а также сайты группы Mail.Ru российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Обновлено в 01:17
Политика

Китай опротестовал выход США из ДРСМД

Китай высказался против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Общество

«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.
Обновлено вчера в 11:28
Авто

Представлена базовая версия электрокроссовера Audi e-tron

На полном заряде Audi e-tron 50 quattro проедет до 300 км. Также базовую версию лишили системы кратковременного увеличения мощности.
Обновлено вчера в 16:21
Здоровье

Онкология притормозила на нацпроекте

В РФ снижаются темпы прироста заболеваемости раком По данным Минздрава, по итогам 2018 года в России выявлено 625 тыс. новых случаев онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:02
Политика

Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 02:19
Общество

Более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления из-за пожаров

Более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления из-за пожаров в лесах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
Обновлено вчера в 06:30
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Александр Цекало и его молодая жена Дарина Эрвин планируют ребенка

В угоду жене артист начал больше путешествовать, регулярно баловать ее дорогими украшениями, он даже похудел на 10 килограммов, чтобы порадовать молодую избранницу.У Александра Цекало уже есть трое детей от предыдущих браков: 19-летняя Ева от Лолиты Милявской, а также 10-летняя Александра и 7-летний Михаил от Виктории Галушки, но похоже, что шоумен не собирается останавливаться на достигнутом.
Обновлено в 02:24
Кино

Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД

Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Религия

Ильин день отмечают православные вологжане

Обновлено в 02:30
Происшествия

Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
Футбол

Шюррле заявил, что надеется снова забить в ворота ЦСКА

Обновлено в 04:04
Общество

Петербургу тёплый август не обещают

В первые дни августа погода в Петербурге, после резкого похолодания в конце июля, продолжает оставаться прохладной, ниже климатической нормы.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12

Обновлено в 03:06
Космос

Глава NASA: «МКС заслуживает Нобелевскую премию мира»

Глава NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал идею с присуждением Нобелевской премии мира Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 02:04
Происшествия

NYT: внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками

Обновлено в 00:11
Политика

Китай ответит на новые пошлины США

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на китайскую продукцию в размере 10 процентов.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно

Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

Российские истребители 12 раз за неделю поднимались на перехват

Российские истребители 12 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов у границ РФ за прошедшую неделю.
Обновлено вчера в 21:08
Общество

Мутко предложил построить новый детсад в Тулуне взамен «утонувшего»

Вице-премьер Виталий Мутко предложил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудить целесообразность ремонта детского сада "Родничок", о котором президенту России Владимиру Путину рассказал шестилетний Матвей.
Обновлено в 03:42
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Сергей Паршивлюк: «Летом 2016-го не прошел медосмотр в „Краснодаре“ из-за колена»

Появилось предложение от «Краснодара» – я согласился, но не прошел медосмотр из-за колена. Так встал выбор: «Спартак-2» или «Анжи».
Обновлено в 03:26
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия

На трассе М-5 сгорела легковушка из-за столкновения с грузовиком

Обновлено в 03:19
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