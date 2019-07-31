Финансы
После решения ФРС США снизить ставку поднялся курс рубляКомсомольская правда вчера в 16:43
Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2 - 2,25% годовых.
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Рубль незначительно повышается к доллару и ускорил рост к евро вечером в среду
Интерфаксвчера в 12:39
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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