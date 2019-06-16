Финансы
После решения Центробанка в России начали снижаться ставки по ипотекеБанки Сегодня вчера в 03:59
После решения Банка России понизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,5%, принятого в пятницу 14 июня, ряд российских банков снизили процентные ставки по ипотечным кредитам. В частности, государственный Промсвязьбанк теперь выдает кредиты под 9,6% годовых (против 10,2% ранее).
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«ЦБ ожидает сокращение темпов оттока капитала более чем вдвое – интересно, с чего бы?»
БИЗНЕС Online16 июня в 02:10
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
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