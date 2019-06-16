После решения Центробанка в России начали снижаться ставки по ипотекеБанки Сегодня вчера в 03:59

После решения Банка России понизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,5%, принятого в пятницу 14 июня, ряд российских банков снизили процентные ставки по ипотечным кредитам. В частности, государственный Промсвязьбанк теперь выдает кредиты под 9,6% годовых (против 10,2% ранее).

После решения Центробанка в России начали снижаться ставки по ипотеке

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