После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядкахLenta.ru 07:26

По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено уголовное дело, об этом сообщил «КП» пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. Позже это подтвердил еще один источник в спецслужбах.

с чего всё началось

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Свердловской области Валерия Горелых.

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

Происшествия В Зеленограде задержали напавшую на пенсионерку и ребенка женщину Подмосковные полицейские задержали женщину, напавшую на малолетнего ребенка и пенсионерку в Зеленограде.

Общество Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.

Происшествия Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.

Футбол Погба согласился вернуться в «Ювентус» Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился на возвращение в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.

Происшествия Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонии Пресненский суд Москвы назначил бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко 13 лет колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию.

Происшествия Шведская полиция обезвредила угрожавшего взорвать вокзал мужчину Полиция обезвредила мужчину, угрожавшего устроить взрыв на вокзале города Мальме, расположенного на юге Швеции.

Происшествия В Петербурге произошел пожар на химическом заводе В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.

Футбол «Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова Клуб Российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Руслана Камболова, который ранее выступал за «Рубин».

Происшествия Петербургские полицейские задержали на Урале подозреваемого в убийстве Петербургские следователи вылетели на Урал еще в начале прошлой недели и за несколько дней установили местонахождение подозреваемого.

Общество В России предложили ограничить число питомцев в квартирах Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.

Происшествия Ивана Голунова отправили под домашний арест Суд избрал домашний арест мерой пресечения для корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Требования адвокатов были соблюдены.

Энергетика Новак не исключил падения цен на нефть до 30 долларов за баррель Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что описанный первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым сценарий падения цен на нефть до 30 долларов за баррель, если в июле не будут достигнуты договоренности ОПЕК+, не исключен.

Здоровье В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.

Экономика Производство золота в России за январь-апрель увеличилось на 10,8% Производство золота в России за январь-апрель 2019 года составило 78,29 тонны (за январь - апрель 2018 - 70,67 тонны), увеличившись на 10,8%. Об этом сообщает Минфин.

Общество Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Политика Москалькова предложила вернуть отмененную в 1937 году норму УПК Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила изменить уголовно-процессуальный кодекс (УПК), вернув в него возможность возбуждать уголовные дела после регистрации преступлений.

Музыка Королевский лайк. Балалаечник из Перми покорил группу Queen Видео, на котором балалаечник Андрей Киряков исполняет кавер-версию песни The show must go on, привлекло внимание музыкантов легендарной группы Queen.

Происшествия Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.

Общество Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.

Шоу-бизнес Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.

Футбол Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.

Экономика Всемирный банк назвал риски российской экономики Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), российской экономике угрожает пять факторов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщается на сайте ВБ.

Происшествия Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике В ночь с 8 на 9 июня в одном из домовладений села Канавка Саратовской области был обнаружен мертвый восьмилетний мальчик, запертый в холодильнике "Зил".