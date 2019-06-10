Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядкахLenta.ru 07:26

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Свердловской области Валерия Горелых.
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По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено «секретное» уголовное дело

По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено уголовное дело, об этом сообщил «КП» пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. Позже это подтвердил еще один источник в спецслужбах.
Комсомольская правдавчера в 18:02

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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за событий в сквере

Екатеринбург-ТВ08:01

Источник: в Екатеринбурге завели дело о массовых беспорядках из-за несогласованных акций

ТАСС07:59

В Екатеринбурге после событий в сквере возбудили уголовное дело о массовых беспорядках

Екатеринбург Онлайн07:05

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после акций протеста в сквере у Драмтеатра

ТагилСити.ру07:54

После событий в сквере у Драмтеатра возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках

Znak.com06:28

Новое уголовное дело возбуждено из-за протестов против строительства храма в Екатеринбурге

URA.Ru06:46

По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено «секретное» уголовное дело

Комсомольская правдавчера в 18:02
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Происшествия

В Зеленограде задержали напавшую на пенсионерку и ребенка женщину

Подмосковные полицейские задержали женщину, напавшую на малолетнего ребенка и пенсионерку в Зеленограде.
Обновлено в 09:02
Общество

Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию

Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Футбол

Погба согласился вернуться в «Ювентус»

Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился на возвращение в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонии

Пресненский суд Москвы назначил бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко 13 лет колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию.
Обновлено в 09:57
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У Бари Алибасова начались осложнения

Обновлено в 03:00
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА обвинили в краже алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:33
Происшествия

Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

Обновлено в 10:34
Происшествия

Шведская полиция обезвредила угрожавшего взорвать вокзал мужчину

Полиция обезвредила мужчину, угрожавшего устроить взрыв на вокзале города Мальме, расположенного на юге Швеции.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова

Клуб Российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Руслана Камболова, который ранее выступал за «Рубин».
Обновлено в 08:44
Происшествия

Петербургские полицейские задержали на Урале подозреваемого в убийстве

Петербургские следователи вылетели на Урал еще в начале прошлой недели и за несколько дней установили местонахождение подозреваемого.
Обновлено в 06:12
Общество

В России предложили ограничить число питомцев в квартирах

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Ивана Голунова отправили под домашний арест

Суд избрал домашний арест мерой пресечения для корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Требования адвокатов были соблюдены.
Обновлено 08 июня в 15:20
Энергетика

Новак не исключил падения цен на нефть до 30 долларов за баррель

Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что описанный первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым сценарий падения цен на нефть до 30 долларов за баррель, если в июле не будут достигнуты договоренности ОПЕК+, не исключен.
Обновлено в 07:36
Космос

«Роскосмос» впервые заказал ракету «Ангара»

«Роскосмос» впервые заказал производство ракеты-носителя «Ангара-1.2».
Обновлено в 09:09
Общество

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Обновлено в 09:03
Здоровье

В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак

В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Экономика

Производство золота в России за январь-апрель увеличилось на 10,8%

Производство золота в России за январь-апрель 2019 года составило 78,29 тонны (за январь - апрель 2018 - 70,67 тонны), увеличившись на 10,8%. Об этом сообщает Минфин.
Обновлено в 10:11
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.
Обновлено в 10:13
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Политика

Москалькова предложила вернуть отмененную в 1937 году норму УПК

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила изменить уголовно-процессуальный кодекс (УПК), вернув в него возможность возбуждать уголовные дела после регистрации преступлений.
Обновлено в 08:48
Музыка

Королевский лайк. Балалаечник из Перми покорил группу Queen

Видео, на котором балалаечник Андрей Киряков исполняет кавер-версию песни The show must go on, привлекло внимание музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца

Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.
Обновлено в 05:59
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Экономика

Всемирный банк назвал риски российской экономики

Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), российской экономике угрожает пять факторов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщается на сайте ВБ.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике

В ночь с 8 на 9 июня в одном из домовладений села Канавка Саратовской области был обнаружен мертвый восьмилетний мальчик, запертый в холодильнике "Зил".
Обновлено в 09:04
Происшествия

Прокуратура и МВД занялись проверкой дела журналиста Голунова

Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста Ивана Голунова, отправленного под домашний арест до 7 августа.
Обновлено в 09:43
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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