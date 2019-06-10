После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядкахLenta.ru 07:26

По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено уголовное дело, об этом сообщил «КП» пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. Позже это подтвердил еще один источник в спецслужбах.

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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Свердловской области Валерия Горелых.

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

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