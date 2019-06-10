Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядкахLenta.ru 07:26
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Свердловской области Валерия Горелых.
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с чего всё началось
По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено уголовное дело, об этом сообщил «КП» пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. Позже это подтвердил еще один источник в спецслужбах.Комсомольская правдавчера в 18:02
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По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено «секретное» уголовное дело
Комсомольская правдавчера в 18:02
В Екатеринбурге после событий в сквере возбудили уголовное дело о массовых беспорядках
Екатеринбург Онлайн07:05
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