Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядкахLenta.ru 07:26

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Свердловской области Валерия Горелых.
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По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено «секретное» уголовное дело

По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено уголовное дело, об этом сообщил «КП» пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. Позже это подтвердил еще один источник в спецслужбах.
Комсомольская правдавчера в 18:02

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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за событий в сквере

Екатеринбург-ТВ08:01

Источник: в Екатеринбурге завели дело о массовых беспорядках из-за несогласованных акций

ТАСС07:59

По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено «секретное» уголовное дело

Комсомольская правдавчера в 18:02

В Екатеринбурге после событий в сквере возбудили уголовное дело о массовых беспорядках

Екатеринбург Онлайн07:05

После событий в сквере у Драмтеатра возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках

Znak.com06:28

Новое уголовное дело возбуждено из-за протестов против строительства храма в Екатеринбурге

URA.Ru06:46

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после акций протеста в сквере у Драмтеатра

ТагилСити.ру07:54
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
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У Администрации президента Украины проходит митинг против снятия блокады с Донбасса

Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма счел важным обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса и заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления «режима тишины».
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Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

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Американка сняла на видео танцующего возле дома Добби

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В Саратовской области в холодильнике нашли труп 8-летнего мальчика

В Саратовской области в холодильнике нашли труп 8-летнего мальчика. Трагический инцидент случился в Александрово-Гайском районе.
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Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, встретившаяся в понедельник, 10 июня с главой государства Владимиром Путиным, сообщила, что президент положительно отреагировал на просьбу о расследовании фактов применения силы к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
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Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%

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ООН обвинила Косово в нарушении прав избитого россиянина

Власти Косова нарушили иммунитет российского дипломата — сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова.
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Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле

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Обновлено в 11:18
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Нико Росберг: Феттель абсолютно заслуженно получил штраф

Чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что Себастьян Феттель абсолютно заслуженно получил штраф за эпизод в борьбе с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Канады.
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Свадьба Сергея Семака - главного футбольного тренера петербургского клуба «Зенит» - состоится 3 сентября.
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Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
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Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
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Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

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Супруг британской королевы празднует 98-летие

В понедельник супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип отмечает 98-летие.
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По словам господина Акиры Марумото, первый электрокар Mazda будет анонсирован уже в 2020 году.
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Россия рассказала о провале плана Кучмы

Министерство иностранных дел России заявило, что согласованное ранее участниками Контактной группы осуществление разведения сил и средств сторон в станице Луганской было сорвано Украиной.
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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