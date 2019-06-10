Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядкахLenta.ru 07:26

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Свердловской области Валерия Горелых.
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По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено «секретное» уголовное дело

По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено уголовное дело, об этом сообщил «КП» пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. Позже это подтвердил еще один источник в спецслужбах.
Комсомольская правдавчера в 18:02

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В Екатеринбурге после событий в сквере возбудили уголовное дело о массовых беспорядках

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Источник: в Екатеринбурге завели дело о массовых беспорядках из-за несогласованных акций

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после акций протеста в сквере у Драмтеатра

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Znak.com06:28

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URA.Ru06:46

По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено «секретное» уголовное дело

Комсомольская правдавчера в 18:02
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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