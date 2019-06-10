Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядкахLenta.ru 07:26

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Свердловской области Валерия Горелых.
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По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено «секретное» уголовное дело

По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено уголовное дело, об этом сообщил «КП» пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. Позже это подтвердил еще один источник в спецслужбах.
Комсомольская правдавчера в 18:02

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В Екатеринбурге после событий в сквере возбудили уголовное дело о массовых беспорядках

Екатеринбург Онлайн07:05

Источник: в Екатеринбурге завели дело о массовых беспорядках из-за несогласованных акций

ТАСС07:59

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после акций протеста в сквере у Драмтеатра

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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за событий в сквере

Екатеринбург-ТВ08:01

После событий в сквере у Драмтеатра возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках

Znak.com06:28

Новое уголовное дело возбуждено из-за протестов против строительства храма в Екатеринбурге

URA.Ru06:46

По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено «секретное» уголовное дело

Комсомольская правдавчера в 18:02
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Футбол

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По информации издания O Jogo, "Порту" предложил руководству "Спартака" за форварда из Кабо-Верде 8 млн евро, но российский клуб хочет получить за этот трансфер не менее 10 млн.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
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Советник по правовым вопросам ООН Ферреро де Суарес заявил, что косовская полиция нарушила дипломатический иммунитет российского сотрудника миссии Михаила Краснощекова.
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Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии

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Умер чемпион СССР по хоккею Юрий Борисов

Бывший нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» и двукратный чемпион СССР Юрий Борисов умер в возрасте 80 лет.
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Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
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Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%

В общей сложности на протяжении последнего месяца весны на территории России было продано 428 тыс. автомобилей с пробегом.
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Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.
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Все ждут от вас квалифицированного совета.
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Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
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Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

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На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
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Происшествия

Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Общество

Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Российский продюсер Бари Алибасов очнулся, спросил про своего кота и вновь потерял сознание.
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В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
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Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
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Экономика

Нефтетрейдер Total подал иск к Антипинскому НПЗ почти на 1 млрд рублей

Напомним, что в мае Антипинский НПЗ подал заявление в суд о признании организации банкротом после того, как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading.
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Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
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На смартфонах с Android нашли встроенный вирус

На смартфонах, работающих под ОС Android, специалисты в области компьютерной безопасности обнаружили встроенный вирус.
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Прохожий случайно поймал младенца, которого выбросили из окна

В Североуральске Свердловской области прохожий поймал младенца, которого местный житель выбросил из окна, передает "Интерфакс".
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Упавший с огромной высоты смартфон Vivo iQOO отделался трещиной на стекле

Обновлено в 11:56
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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