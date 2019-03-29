Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полицииРоссийская газета 05:50

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Читать в источнике
Рамзан Кадыров
Как меня проинформировало руководство МВД по Чеченской Республике, Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы. Он пояснил, что был в шоковом состоянии и получил в аварии травму. Этим он объясняет свой поступок, который не красит мужчину, более того, является позорным.
— Рамзан Кадыров, российский политикРоссийская газета 05:50

Подробнее о событии

Скрывшегося с места ДТП на Можайском шоссе водителя доставят из Чечни в Москву

ТАСС07:55

Виновник смертельного ДТП на Можайке сдался полиции после призыва Кадырова

РИА Новости08:17

Чеченец, устроивший ДТП с двумя жертвами в Москве, сдался полиции после призыва Кадырова

Интерфакс05:36

Виновник смертельного ДТП на Можайке сдался полиции

Москва 2405:09

Устроивший смертельное ДТП в Москве водитель Mercedes сдался полиции

RT на русском05:22

Приказа Кадырова хватило, чтобы устроивший ДТП чеченец сдался полиции

Газета.Ru06:21

Виновник ДТП на Можайском шоссе Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни

ИА Грозный-Информ05:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Происшествия

Адвокаты экс-министра Абызова обжаловали его арест

Адвокаты бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова обжаловали в Мосгорсуде его арест.
Обновлено в 03:55
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Не ждали: военные США решили заменить «Апач» новым сверхскоростным вертолетом

Обновлено вчера в 08:53
Происшествия

На подследственного Виктора Ишаева надели электронный браслет

Инспекторы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) надели электронный браслет на ногу бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого днем ранее задержали в Москве.
Обновлено в 05:47
Технологии

Медведев осудил иностранные исторические игры за недостоверность

Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры зарубежного производства. По его мнению, почти все они не достоверны.
Обновлено в 08:19
Интернет

«Яндекс» отказался от Mediascope

Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев Mediascope заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
Обновлено в 07:31
Игры

Обновлённая версия Borderlands выйдет на следующей неделе

Выйдет обновлённая версия 3 апреля.
Обновлено в 02:30
Культура

Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста

«За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства присвоить почетное звание народный артист РФ Пореченкову Михаилу Евгеньевичу», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 07:15
Общество

Медведев поручил разработать меры по возвращению в Россию молодых специалистов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал руководство IT-компаний продумать систему мотивации для возвращения молодых специалистов на родину.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Режиссеру Юлию Гусману провели операцию на сердце

Отмечается, что операция проводилась недавно, из-за проблем с сердцем медикам потребовалось организовать Юлию Гусману чистку сосудов.
Обновлено в 08:03
Общество

Медведев поделился «лайфхаком», как противостоять хейтерам в соцсетях

Отвечая на просьбу ведущей Яны Чуриковой поделиться своим "лайфхаком" противостояния хейтерам, Медведев отметил, что "к этому нужно привыкнуть".
Обновлено в 08:09
Хоккей

КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие

Российский военный самолет пролетел над стратегическими объектами США

Самолет ВКС РФ поднялся в воздух с авиабазы Грейт Фоллс (штат Монтана) и пролетел над авиабазой Эдвардс, заводом, где проводится модернизация и сборка стратегической авиации, базой Ванденберг, где размещены подземные пусковые установки системы противоракетной обороны, и другими объектами.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество

"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.
Обновлено в 07:16
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Политика

ИГ нацелилось на страны СНГ, заявили в МВД

Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных заявил, что террористическая группировка "Исламское государство" после поражения в Сирии смещает свои интересы в страны СНГ.
Обновлено в 07:46
Экономика

Годовая выручка «Россетей» впервые в истории превысила триллион рублей

Объём выручки предприятий группы «Россети» по итогам работы в 2018 году составил 1021,6 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Москве задержали избивавшую детей няню

Обновлено в 08:14
Происшествия

Мужчина сорвался с обрыва Большого каньона при попытке сделать селфи

Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Лиза Триандафилиди о разводе: «Поговорила с Алексеем. Все нормально»

Всего через несколько дней настроение Елизаветы резко изменилось. Она рассказала, что им с Алексеем удалось поговорить по душам.
Обновлено в 03:00
Футбол

Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб

Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:00
Финансы

Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму

Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни

Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Экономика

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

С 1 апреля повышаются социальные пенсии

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.
Обновлено в 06:06
Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Футбол

«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов

По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов.
Обновлено в 07:18
Технологии

Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram

Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).
Обновлено в 04:22
ещё по теме
Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное