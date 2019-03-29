После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полицииРоссийская газета 05:50

Как меня проинформировало руководство МВД по Чеченской Республике, Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы. Он пояснил, что был в шоковом состоянии и получил в аварии травму. Этим он объясняет свой поступок, который не красит мужчину, более того, является позорным.

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После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

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