Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовкуВести.Ru 05:57
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку. Об этом заявила его адвокат Марина Дубровина. Обвинительный приговор ее подзащитному вынес Северо-Кавказский окружной военный суд.
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Осуждён житель Украины, убеждавший школьницу совершить теракт на выпускном в Сочи
Московский Комсомолец06:40
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