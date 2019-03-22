Происшествия

После приговора Гриб объявил голодовкуВести.Ru 05:57

Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку. Об этом заявила его адвокат Марина Дубровина. Обвинительный приговор ее подзащитному вынес Северо-Кавказский окружной военный суд.
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Защита Павла Гриба обжаловала приговор

Кавказский узел07:32

Осужденный украинец Гриб объявил голодовку

РБК08:12

Украинца Павла Гриба приговорили к шести годам

Коммерсантъ07:24

Украинец Гриб получил шесть лет колонии за содействие терроризму

РИА Новости04:35

Защита объявившего голодовку украинца Гриба будет просить перевода в тюремную больницу

ТАСС09:25

Украинец Гриб объявил голодовку после приговора в России

News.ru09:09

Павел Гриб объявил голодовку - адвокат

Интерфакс - Россия04:46
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Спорт

Туктамышева порадовалась успехам Загитовой и Медведевой на ЧМ-2019

Обновлено в 09:47
Культура

Названы самые популярные места Москвы для съемок фильмов

Обновлено в 09:40
Экономика

Доходность 10-летних госбумаг Германии упала до нуля

Доходность эталонных гособлигаций Германии упала до нуля впервые с октября 2016 года.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель

Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено в 10:48
Общество

МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве

В Москве 22 марта ожидаются мокрый снег, дождь и усиление ветра. МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с непогодой.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели трёх человек из-за обстрелов за неделю

В самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в течение недели погибли три человека, ещё двое пострадали.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Момент крушения парома в Ираке попал на видео

Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Рогозин рассказал о способности «Сармата» преодолеть любую систему ПРО

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может «разорвать в клочья» любую противоракетную оборону (ПРО).
Обновлено в 11:00
Политика

Евросоюз потребовал освободить осужденного в России украинца Гриба

В Евросоюзе призвали немедленно освободить гражданина Украины Павла Гриба, которого в России приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму.
Обновлено в 10:21
Финансы

Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки

Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Обновлено в 08:24
Экономика

Годовая прибыль «Ленэнерго» выросла почти на 40%

Чистая прибыль «Ленэнерго» по итогам прошлого года выросла на 36,7% год к году до 10,6 млрд руб. (здесь и далее – данные по МСФО), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:06
Общество

В США отзывают более 30 тонн куриных палочек из-за содержания металла

Американская компания Tyson Foods отзывает почти 70 тысяч фунтов (около 31,75 тонны) куриных палочек, в которых может содержаться металл, сообщила служба обеспечения безопасности и проверки пищевых продуктов министерства сельского хозяйства США.
Обновлено в 08:11
Политика

Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины

Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Беркова собралась замуж в шестой раз

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова в шестой раз собралась замуж. Избранником на сей раз оказался миллиардер и путешественник.
Обновлено в 10:05
Экономика

Банки начали блокировать счета самозанятых россиян

Российские банки начали блокировать операции и счета самозанятых россиян, так как не знают, как с ними работать.
Обновлено в 09:15
Хоккей

«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Омский "Авангард" одержал победу над "Барысом" из Астаны в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал.
Обновлено в 09:22
Политика

Миллер заявил о готовности продлить транзит газа через Украину

"Газпром" готов продлить транзит газа в Европу через Украину на основе действующего контракта, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи премьера РФ Дмитрия Медведева с украинскими политиками в Москве.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Стала известна цена гроба, в котором похоронили Юлию Началову

Обновлено в 11:29
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Футбол

Экс-полузащитник сборной Англии Джонсон вышел из тюрьмы

Бывший полузащитник сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы, сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Sun.
Обновлено в 06:26
Общество

Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту

Обновлено в 04:25
Армия и оружие

В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире

Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Кино

Тимур Бекмамбетов выпустит фильм о летчике Девятаеве

Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять фильм о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве.
Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие

Минобороны получит первый Ил-76МД-90А на следующей неделе

Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан Минобороны РФ на следующей неделе.
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие

Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ

Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
Обновлено в 06:46
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Баскетбол

Клайберн получил угрозы убийства после победы ЦСКА над «Фенербахче»

Напомним, что московский клуб одержал победу со счётом 70:68. Клайберн стал самым результативным в составе победителей, набрав 16 очков.
Обновлено в 11:38
Экономика

Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%

Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. – до $448 млн.
Обновлено в 03:58
Экономика

Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.
Обновлено в 09:20
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