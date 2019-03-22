Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовкуВести.Ru 05:57
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку. Об этом заявила его адвокат Марина Дубровина. Обвинительный приговор ее подзащитному вынес Северо-Кавказский окружной военный суд.
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Культура
Названы самые популярные места Москвы для съемок фильмов
Обновлено в 09:40
Экономика
Доходность 10-летних госбумаг Германии упала до нуля
Доходность эталонных гособлигаций Германии упала до нуля впервые с октября 2016 года.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель
Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено в 10:48
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве
В Москве 22 марта ожидаются мокрый снег, дождь и усиление ветра. МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с непогодой.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели трёх человек из-за обстрелов за неделю
В самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в течение недели погибли три человека, ещё двое пострадали.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Момент крушения парома в Ираке попал на видео
Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Рогозин рассказал о способности «Сармата» преодолеть любую систему ПРО
Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может «разорвать в клочья» любую противоракетную оборону (ПРО).
Обновлено в 11:00
Политика
Евросоюз потребовал освободить осужденного в России украинца Гриба
В Евросоюзе призвали немедленно освободить гражданина Украины Павла Гриба, которого в России приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму.
Обновлено в 10:21
Финансы
Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки
Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Обновлено в 08:24
Экономика
Годовая прибыль «Ленэнерго» выросла почти на 40%
Чистая прибыль «Ленэнерго» по итогам прошлого года выросла на 36,7% год к году до 10,6 млрд руб. (здесь и далее – данные по МСФО), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:06
Общество
В США отзывают более 30 тонн куриных палочек из-за содержания металла
Американская компания Tyson Foods отзывает почти 70 тысяч фунтов (около 31,75 тонны) куриных палочек, в которых может содержаться металл, сообщила служба обеспечения безопасности и проверки пищевых продуктов министерства сельского хозяйства США.
Обновлено в 08:11
Политика
Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Беркова собралась замуж в шестой раз
Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова в шестой раз собралась замуж. Избранником на сей раз оказался миллиардер и путешественник.
Обновлено в 10:05
Экономика
Банки начали блокировать счета самозанятых россиян
Российские банки начали блокировать операции и счета самозанятых россиян, так как не знают, как с ними работать.
Обновлено в 09:15
Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Омский "Авангард" одержал победу над "Барысом" из Астаны в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал.
Обновлено в 09:22
Политика
Миллер заявил о готовности продлить транзит газа через Украину
"Газпром" готов продлить транзит газа в Европу через Украину на основе действующего контракта, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи премьера РФ Дмитрия Медведева с украинскими политиками в Москве.
Обновлено в 10:06
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Футбол
Экс-полузащитник сборной Англии Джонсон вышел из тюрьмы
Бывший полузащитник сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы, сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Sun.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Кино
Тимур Бекмамбетов выпустит фильм о летчике Девятаеве
Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять фильм о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве.
Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие
Минобороны получит первый Ил-76МД-90А на следующей неделе
Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан Минобороны РФ на следующей неделе.
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие
Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ
Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
Обновлено в 06:46
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Баскетбол
Клайберн получил угрозы убийства после победы ЦСКА над «Фенербахче»
Напомним, что московский клуб одержал победу со счётом 70:68. Клайберн стал самым результативным в составе победителей, набрав 16 очков.
Обновлено в 11:38
Экономика
Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%
Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. – до $448 млн.
Обновлено в 03:58
Экономика
Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.
Обновлено в 09:20