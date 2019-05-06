После пожара в многоэтажке власти Железноводска ввели режим ЧСАргументы и Факты - Ставрополь 02:08

При пожаре пострадали 13 человек Власти Железноводска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации после пожара в девятиэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба городской администрации.

После пожара в многоэтажке власти Железноводска ввели режим ЧС

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