Происшествия
После пожара в многоэтажке власти Железноводска ввели режим ЧСАргументы и Факты - Ставрополь 02:08
При пожаре пострадали 13 человек Власти Железноводска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации после пожара в девятиэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Кино
В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»
Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Авто
Четырёхдверная «восьмёрка», боулинг трамваями, винтажная Ferrari для детей и другие новости выходных
Аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги детский автомобиль-реплику классической Ferrari 250 California Spider в масштабе 1:2. Машина собрана в полном соответствии с настоящей California, на которой ездил французский кинорежиссёр Роже Вадим: кузов выкрашен в серебристый цвет, салон отделан чёрной кожей, а противотуманки сделали жёлтыми.
Обновлено в 03:46
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено в 03:50
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» повторил достижение Андрея Свечникова
Форвард забросил шайбу в шестом матче серии с «Далласом» (4:1). Таким образом, 22-летний хоккеист повторил достижение форварда «Каролины» Андрея Свечникова, защитника «Далласа» Миро Хейсканена, нападающего «Калгари» Эндрю Манджапане и защитника «Колорадо» Кэйла Макара, которые также смогли отличиться в дебютных матчах в Кубке Стэнли.
Обновлено в 02:09
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Происшествия
На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку
На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
В Интернете появились видеокадры, снятые в аэропорту Шереметьево – в диспетчерской.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Участник Казанского марафона умер во время забега
В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Футбол
Зидан сомневается, что «Реалу» нужно сохранить Модрича
Обновлено в 03:01
Происшествия
У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв
В центре Киева, в арке бизнес-центра Арена Сити недалеко от галереи Пинчука, произошел взрыв.
Обновлено в 06:39
Футбол
Моуринью назвал лучшего полузащитника в Европе
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что полузащитник «Челси» Жоржиньо является лучшим футболистом на своей позиции в Европе в настоящий момент.
Обновлено в 06:14
Здоровье
За год в Кузбассе сократилось число врачей
На конец 2018 года в Кемеровской области было 11 892 врача. Если сравнивать с 2017-м, то этот показатель сократился на 146.
Обновлено в 05:59
Экономика
Сбербанк предложил бизнесу безопасные расчеты с поставщиками
Сбербанк предложил корпоративным клиентам сервис «Безопасная сделка», обеспечивающий гарантию исполнения обязательств поставщиком либо возврат денег.
Обновлено в 05:36
Происшествия
При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины
Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»
Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что не хочет уходить в отставку
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заявил о готовности уйти в отставку.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева собирается эксгумировать тело вдовы Евстигнеева
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Песков ответил на вопрос об объявлении траура по жертвам SSJ-100
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не располагает информацией о том, обсуждался ли вопрос объявления траура на федеральном уровне из-за катастрофы в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:33
Политика
Россия может выйти из Совета Европы
Напомним, в 2014 году делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишили практически всех полномочий.
Обновлено вчера в 06:18
Общество
Сбой произошел в работе «ВКонтакте»
Обновлено в 07:02
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Норильска.
Обновлено в 04:10