Происшествия

После пожара в многоэтажке власти Железноводска ввели режим ЧСАргументы и Факты - Ставрополь 02:08

При пожаре пострадали 13 человек Власти Железноводска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации после пожара в девятиэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Пожар в многоэтажке ставропольского Железноводска полностью потушен

Интерфакс01:49

Погорельцев в Железноводске расселят в гостиницы

ГТРК Ставрополье02:26

В жилом доме в Железноводске произошёл пожар, есть пострадавшие

Сайт Ставрополя 1777.ru00:05

Пожар в многоэтажном доме на Ставрополье ликвидирован

ТАСС01:59

В Железноводске ликвидировали пожар в девятиэтажке

РИА Новости01:44

Пожар в многоэтажке Железноводска полностью ликвидировали

Победа 2602:21

Пожар в девятиэтажке Железноводска полностью потушен

Своё ТВ01:41
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Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Кино

В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»

Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Авто

Четырёхдверная «восьмёрка», боулинг трамваями, винтажная Ferrari для детей и другие новости выходных

Аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги детский автомобиль-реплику классической Ferrari 250 California Spider в масштабе 1:2. Машина собрана в полном соответствии с настоящей California, на которой ездил французский кинорежиссёр Роже Вадим: кузов выкрашен в серебристый цвет, салон отделан чёрной кожей, а противотуманки сделали жёлтыми.
Обновлено в 03:46
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 03:50
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» повторил достижение Андрея Свечникова

Форвард забросил шайбу в шестом матче серии с «Далласом» (4:1). Таким образом, 22-летний хоккеист повторил достижение форварда «Каролины» Андрея Свечникова, защитника «Далласа» Миро Хейсканена, нападающего «Калгари» Эндрю Манджапане и защитника «Колорадо» Кэйла Макара, которые также смогли отличиться в дебютных матчах в Кубке Стэнли.
Обновлено в 02:09
Политика

Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен

Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Происшествия

На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку

На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Следователи извлекли 41 тело из сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:03
Происшествия

Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом

В Интернете появились видеокадры, снятые в аэропорту Шереметьево – в диспетчерской.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:19
Футбол

Зидан сомневается, что «Реалу» нужно сохранить Модрича

Обновлено в 03:01
Происшествия

У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв

В центре Киева, в арке бизнес-центра Арена Сити недалеко от галереи Пинчука, произошел взрыв.
Обновлено в 06:39
Футбол

Моуринью назвал лучшего полузащитника в Европе

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что полузащитник «Челси» Жоржиньо является лучшим футболистом на своей позиции в Европе в настоящий момент.
Обновлено в 06:14
Здоровье

За год в Кузбассе сократилось число врачей

На конец 2018 года в Кемеровской области было 11 892 врача. Если сравнивать с 2017-м, то этот показатель сократился на 146.
Обновлено в 05:59
Экономика

Сбербанк предложил бизнесу безопасные расчеты с поставщиками

Сбербанк предложил корпоративным клиентам сервис «Безопасная сделка», обеспечивающий гарантию исполнения обязательств поставщиком либо возврат денег.
Обновлено в 05:36
Происшествия

При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что не хочет уходить в отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заявил о готовности уйти в отставку.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева собирается эксгумировать тело вдовы Евстигнеева

Обновлено вчера в 14:00
Политика

Песков ответил на вопрос об объявлении траура по жертвам SSJ-100

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не располагает информацией о том, обсуждался ли вопрос объявления траура на федеральном уровне из-за катастрофы в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:33
Политика

Россия может выйти из Совета Европы

Напомним, в 2014 году делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишили практически всех полномочий.
Обновлено вчера в 06:18
Общество

Сбой произошел в работе «ВКонтакте»

Обновлено в 07:02
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Норильска.
Обновлено в 04:10
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