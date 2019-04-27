Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатовГазета.Ru 19:03

Финал программы был показан в эфире Первого канала вечером в пятницу. В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Почему понадобилась проверка, на данный момент не известно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Первый канал» проверит процедуру подведения итогов в финале шоу «Голос.Дети»

Эхо Москвы20:08

В Сети усомнились в честности победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

РИА Новости21:51

10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова стала победительницей 6-го сезона шоу «Голос. Дети»

Вокруг ТВ17:09

«Первый канал» проверит результаты голосования на финале шоу «Голос.Дети»

РБК19:15

Звезд шоу-бизнеса разнесли за поддержку дочери Алсу на «Голосе»

Газета.Ru21:43

Дочь Алсу победила в шестом сезоне вокального проекта «Голос. Дети»

ТАСС17:12

«Первый канал» проверит, как голосовали за дочь Алсу на шоу «Голос.дети»

URA.Ru20:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:04, Ашберн
Шоу-бизнес

Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет

Обновлено в 13:30
Недвижимость

Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Политика

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:55
Происшествия

На Ленинском проспекте перевернулся автомобиль

В Кировском районе Петербурга перевернулся автомобиль Daewoo Nexia. Авария произошла около полуночи возле дома №128 по Ленинскому проспекту.
Обновлено в 17:53
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
Обновлено в 19:34
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Гаджеты

«Яндекс» впервые раскрыл доходы от продажи гаджетов

Пока бизнес убыточен: по отчету, его отрицательный вклад в EBITDA составляет 170 млн руб. В предыдущих отчетах "Яндекс" не раскрывал данные о продаже гаджетов.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

CNN: суд закрыл для прессы слушания по делу Харви Вайнштейна

Суд в Нью-Йорке закрыл для прессы запланированные на пятницу слушания по делу продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в изнасиловании и сексуальных домогательствах.
Обновлено в 13:56
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ

"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Происшествия

На Шри-Ланке прогремели новые взрывы

Обновлено в 11:39
Политика

Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Общество

Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России

В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Игры

Новым чемпионом League of Legends стала волшебная кошка Юми

Riot Games анонсировали нового героя League of Legends - им стала волшебная кошка-фамильяр Юми.
Обновлено в 13:00
Общество

Москвичей предупредили о массовом нашествии комаров

В конце мая - начале июня в Москве массово появятся комары. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.
Обновлено в 20:48
Общество

Роспотребнадзор усилил контроль в сфере детского питания

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» обсудили вопрос контроля в сфере детского питания в столице.
Обновлено в 14:31
Политика

Савченко сравнила российские и украинские тюрьмы

Обновлено в 01:25
Политика

Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Общество

Бэнкси заподозрили в создании граффити для экоактивистов в Лондоне

Обнаруженное в Лондоне в зоне протестов экоактивистов из Extinction Rebellion граффити могло принадлежать британскому художнику стрит-арта Бэнкси, пишет Evening Standard.
Обновлено в 20:59
Религия

В какие храмы доставят Благодатный огонь в 2019 году

Обновлено в 17:01
Общество

Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек

Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.
Обновлено в 19:24
Происшествия

В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми

Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие

Китай испытывает многоразовую гиперзвуковую ракету

Журнал Popular Mechanics обнаружил, что в КНР проходит испытания прототип перспективной многоразовой гиперзвуковой ракеты.
Обновлено в 13:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
LOBODA
Украинская певица
украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное