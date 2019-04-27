Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатовГазета.Ru 19:03
Финал программы был показан в эфире Первого канала вечером в пятницу. В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Почему понадобилась проверка, на данный момент не известно.
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