После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатовГазета.Ru 19:03

Финал программы был показан в эфире Первого канала вечером в пятницу. В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Почему понадобилась проверка, на данный момент не известно.

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

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