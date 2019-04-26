Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатовГазета.Ru 19:03
Финал программы был показан в эфире Первого канала вечером в пятницу. В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Почему понадобилась проверка, на данный момент не известно.
Читать в источнике
Оценить355
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:31, Ашберн
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено в 02:17
Политика
Госдеп распорядился вывезти детей американских дипломатов из Шри-Ланки
Госдепартамент США распорядился вывезти детей американских дипломатов из Шри-Ланки в связи с угрозой новых терактов.
Обновлено в 19:41
Шоу-бизнес
Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет
Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
Обновлено в 13:30
Политика
Депутат Рады предупредил об угрозе повторения чернобыльской катастрофы
Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов предупредил, что на ряде предприятий в стране существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 21:39
Футбол
Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп выиграет АПЛ в этом сезоне»
Клопп доказал это, придя в "Ливерпуль" и изменив систему. Надеюсь, он выиграет АПЛ в этом сезоне.
Обновлено в 20:48
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:29
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено в 16:55
Экономика
Petrobras планирует продать 8 НПЗ в Бразилии и сеть заправок в Уругвае
Совет директоров бразильского энергогиганта Petrobras одобрил план, предполагающий продажу восьми нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии и сеть заправок в Уругвае PUDSA, сообщила компания.
Обновлено в 22:46
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Политика
Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Политика
Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку
Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 22:45
Шоу-бизнес
Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой
Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Финансы
ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено в 06:30
Политика
Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после встречи с Путиным
Обновлено в 22:56
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Обновлено в 03:23
Общество
Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер
Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В США задержали мужчину, бросившего телефон в Трампа
В Соединенных Штатах правоохранители задержали мужчину, который кинул телефон в сторону президента США Дональда Трампа во время его выступления на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианополисе (штат Индиана), передает телеканал NBC.
Обновлено в 20:44
Политика
Путин впервые прокомментировал итоги выборов президента Украины
Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги выборов на Украине, назвав их полным провалом политики действующего президента украинского государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:57
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Обновлено вчера в 16:47
Шоу-бизнес
Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко
Певец Влад Топалов поделился с поклонниками интимными семейными кадрами на своей странице в "Инстаграме".
Обновлено в 12:53
Общество
В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 08:00
Происшествия
На территорию Украины въехали три автомобиля с надписью «МЧС России»
Автомобили с номерами регистрации в Ростовской области без открытия тентов проехали через полосу, предназначенную для выезжающих с Украины.
Обновлено в 22:04
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Украина приостановила транзит российской нефти
Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 01:25
Происшествия
На месте взрыва на Шри-Ланке обнаружены 15 тел
В пятницу в восточной части острова прогремели три новых взрыва Пятнадцать тел обнаружены на месте взорвавшегося дома на востоке Шри-Ланки, передает портал Ada Derana со ссылкой на полицию.
Обновлено в 23:23
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Космос
В США планируется запуск напечатанной на 3D-принтере ракеты
ИА «Ореанда-Новости» Американская компания Relativity намерена изготовить ракету-носитель, все элементы которой впервые будут напечатаны на 3D-принтере.
Обновлено в 02:55