Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»Газета.Ru вчера в 17:00

За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
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Дочь певицы Алсу стала победительницей вокального конкурса «Голос. Дети»

Bash.News01:14

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 23:20

«Первый канал» проверит результаты голосования на финале шоу «Голос.Дети»

РБКвчера в 19:15

«Первый канал» проверит процедуру подведения итогов в финале шоу «Голос.Дети»

Эхо Москвывчера в 20:08

От Нагиева требуют реакции на победу дочери Алсу в финале «Голоса»

Газета.Ru00:19

Дочь Алсу победила в шестом сезоне вокального проекта «Голос. Дети»

ТАССвчера в 17:12

10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова стала победительницей 6-го сезона шоу «Голос. Дети»

Вокруг ТВвчера в 17:09
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Первый канал проверяет победу дочери Алсу в «Голос.Дети»

Вести.UZ00:01
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Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Обновлено 24 апреля в 07:47
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Караулову освободили из колонии

Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
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Кино

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В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Происшествия

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Следственный комитет завел уголовное дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе, сообщает управление СК по Башкирии.
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Политика

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Неизвестные оставили угрожающее послание японскому принцу

Неизвестные пробрались в школу, в которой учится внук императора Акихито японский принц Хисахито, и оставили на его столе два ножа.
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Обновлено в 01:56
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Путин поручил определить порядок изъятия земли за пожарные нарушения

До 1 июля правительство должно подготовить проекты нормативных актов, которые позволят закрепить в законодательстве понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», а также разделить сферы ответственности между ведомствами в этой сфере.
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Общество

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Инструкция газовиков предприятия Latvijas gāze породила скандал в Латвии.
Обновлено вчера в 20:24
Автоспорт

Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
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Путешествия

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Самолет чилийской авиации снял на видео весельную лодку «Акрос» Федора Конюхова, который выполняет одиночное кругосветное путешествие.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие

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Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
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Женщина-водитель в субботу утром в Буинском районе Татарстана не справилась с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет, сама водитель и две пассажирки, не пристегнутые ремнями безопасности, погибли, мужчина получил травмы, сообщает МВД по республике.
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Шоу-бизнес

Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно

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Скоро космические корабли смогут долетать до МКС за два часа

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Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
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Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.
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В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
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Происшествия

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На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
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Сама Рудковская неоднократно говорила, что он уже заработал 10 миллионов рублей, после чего напомнила поклонникам о достижениях сына.
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Адвокат допустил смягчение режима заключения экс-майору Евсюкову

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"Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться летом, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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