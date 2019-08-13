Футбол

Самарские «Крылья Советов» не смогли прервать серию пораженийSamRU.ru вчера в 22:55

Ростов — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Элдор Шомуродов
33′
Хорен Байрамян
Александр Зуев
55′
Дмитрий Чистяков
63′
Алексей Козлов
64′
70′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
Алексей Ионов
Данил Глебов
72′
73′
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
87′
Александр Соболев
Егор Голенков
Сергей Песьяков
88′
Евгений Чернов
Арсений Логашов
89′
12 августа ФК "Крылья Советов" на выезде уступил местному "Ростову". Единственный гол в ворота "Крыльев" забил на 33 минуте встречи Эльдор Шомуродов. Это уже четвертое поражение подряд для самарской команды.
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