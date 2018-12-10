Футбол
После первого тайма «Арсенал» проигрывает «Ахмату»
После первого тайма «Арсенал» проигрывает «Ахмату»Тульская пресса12:18
Раванелли Феррейра стал автором пока единственного гола в матче "Арсенала" и "Ахмата". Туляки после первых 45 минут проигрывают 0:1 хозяевам поля. Напомним, матч 17-го тура проходит в Грозном.
Тульская пресса12:18
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Футбол
«Вильярреал» уволил главного тренера перед матчем со «Спартаком»
Обновлено в 12:46
Футбол
Сёмин: надеюсь, Фарфан сыграет с «Шальке-04» хороший матч
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил надежду, что полузащитник Джефферсон Фарфан покажет хорошую игру в матче со своим бывшим клубом «Шальке-04», с которым железнодорожники сыграют в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:38
Футбол
«Интернасьонал» арендует Луиса Адриано в январе
Нападающий Луис Адриано зимой сменит московский "Спартак" на "Интернасьонал". Об этом сообщила бразильская пресса.
Обновлено в 12:30
Футбол
Николай Писарев возглавил ФК «Урожай»
В 2017-2018 годах Писарев работал главным тренером ФК «Олимпиец» (сейчас — ФК «Нижний Новгород»), с которым занял первое место в ПФЛ и завоевал право выступать в Футбольной национальной лиге, сообщает пресс-служба ФК «Урожай».
Обновлено в 12:32
Футбол
Суарес не сыграет в матче с «Тоттенхэмом»
Сообщается, что форвард будет восстанавливаться от повреждения правого колена, которое уругваец получил в матче 15-го тура примеры против «Эспаньола» (4:0). «Барселона» гарантировала себе первое место в группе B, обгоняя «Интер» и «Тоттенхэм» на 6 очков.
Обновлено в 12:31
Футбол
«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес
В Мадриде завершился невероятный финал Кубка Либертадорес - турнира, в названии которого восхваляются борцы за освобождение Латинской Америки от владычества испанцев (libertad с испанского - свобода).
Обновлено в 12:03
Футбол
«Милан» может приобрести 35-летнего нападающего Квальяреллу
После неудачных переговоров с нападающим Лос-Анджелес Гэлакси Златаном Ибрагимовичем, Милан переключился на 35-летнего итальянского форварда.
Обновлено в 12:37
Футбол
22-летний футболист «Баварии» может завершить карьеру из-за травмы
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман заявил, что может завершить спортивную карьеру, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке.
Обновлено в 12:27
Футбол
Роналду: «Считаю, что „Ювентус“ полностью укомплектован»
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что команда не нуждается в усилении.
Обновлено в 11:34
Футбол
Вирджил Ван Дейк: «Нас ждет очень трудная игра с „Наполи“»
Обновлено в 11:16
Футбол
Игрок «Рубина» Сорокин попал в сборную недели вместе с Месси и Салахом
По мнению авторитетного итальянского издания, Егор Сорокин из казанского "Рубина", который принёс победу своей команде над "Зенитом", попал в символическую сборную недели.
Обновлено в 11:05
Футбол
Клопп: реакция Стерлинга на расистские оскорбления была блестящей
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал реакцию полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга на расистские выкрики фанатов «Челси» (0:2) во время матча 16-го тура АПЛ.
Обновлено в 12:19
Футбол
Сигурдссон, удаленный за толчок болбоя, будет приглашен на КДК РФС
Футболист "Ростова" Рагнар Сигурдссон будет приглашен на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 10:48
Футбол
Джо Гомес продлил контракт с «Ливерпулем»
«Ливерпуль» продлил контракт с молодым игроком обороны Джо Гомесом.
Обновлено в 08:54
Футбол
Вилков исключен из числа арбитров ФИФА
Судейский комитет ФИФА утвердил списки судей, допущенных к обслуживанию международных матчей в 2019 году.
Обновлено в 12:47