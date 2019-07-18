Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянииТАСС 01:26
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Читать в источнике
Оценить18
Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала. Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована.
с чего всё началось
Актриса Инна Чурикова, упавшая во время спектакля со сцены, находится в хирургической реанимации, сообщил источник «360».Телеканал 360°вчера в 16:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:39, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:39, Вашингтон
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Российский двигатель для «Ансата» может появиться через шесть лет
Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в эфире программы "Действующие лица" на телеканале "Россия 1" заявлял, что российский двигатель для легких вертолетов, в том числе для "Ансатов", будет готов через четыре года.
Обновлено в 01:17
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
В приморском заповеднике катер получил пробоину
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
Бронетраспортер БТР-82 получит в результате модернизации до уровня БТР-82АТ дополнительную защиту от кумулятивных боеприпасов и снарядов.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Гаджеты
Кнопочный телефон Nokia с ОС Android засветился на фото
Производитель устройства не сообщается, но опознать его не сложно даже несмотря на маскирующий чехол.
Обновлено в 00:04
Происшествия
В Германии исчезли две россиянки
Обновлено вчера в 13:16
Культура
Умер итальянский писатель и режиссер Лучано Де Крешенцо
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Суд установил новые нарушения в «Зимней вишне»
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка
Обновлено вчера в 14:34
Экономика
Пальмовое масло могут лишить льгот на НДС
Законопроект о лишении пальмового масла льгот на НДС и возврате к ставке 20 процентов планируется внести на рассмотрение в Государственную думу.
Обновлено 17 июля в 15:54
Общество
Следующий коммерческий пуск «Протона-М» с Байконура пройдет в сентябре
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Владимир Путин прибыл в Иркутскую область
Обновлено вчера в 23:56
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком «Спартака»
Обновлено вчера в 23:58
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Общество
На портале «Узнай Москву» появился посвященный Маяковскому маршрут
Маршрут, посвященный 126-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского, появился на портале "Узнай Москву", сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Пострадавшая при обстреле Донецка женщина умерла в больнице
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
Самолет Utair из Самары в Сургут вынужденно сел в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту из Самары в Сургут, в пятницу утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Росстат: 11287 граждан России зарабатывают больше 1 млн рублей в месяц
Для сравнения, до 11 тысяч 280 рублей в месяц получают больше 775 тысяч граждан России.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Сербии рухнул военный вертолет
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
Минобороны Турции: исключение Анкары из программы F-35 ослабит НАТО
Министр обороны Турции Хулуси Акар полагает, что исключение Анкары из программы по американским самолётам F-35 ослабит НАТО на южном направлении.
Обновлено вчера в 15:37
Интернет
«Яндекс» научился определять доходы своих пользователей
Новая технология компании «Яндекс» позволяет определять уровень доходов клиентов сервисов.
Обновлено вчера в 09:25
Недвижимость
Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве
В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 02:36