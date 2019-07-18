Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянииТАСС 01:26

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
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Александр Михайлов
Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала. Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована.
— Александр Михайлов, актёрВокруг ТВ вчера в 16:44
с чего всё началось

Источник: Чуриковой поставили диагноз

Актриса Инна Чурикова, упавшая во время спектакля со сцены, находится в хирургической реанимации, сообщил источник «360».
Телеканал 360°вчера в 16:17

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Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии

RT на русском01:32

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

ТАСС01:26

Источник: Чуриковой поставили диагноз

Телеканал 360°вчера в 16:17

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

Вести.Ruвчера в 19:28

Чурикова попала в реанимацию после падения со сцены, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 18:43

Инне Чуриковой вызвали скорую после падения на сцене в московском театре

РБКвчера в 16:07

Очевидец падения Чуриковой со сцены рассказала подробности инцидента

ТК Звезда01:06
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:39, Вашингтон

Инна Чурикова после падения со сцены попала в реанимацию

Вести.UZвчера в 23:39
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:39, Вашингтон
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Инна Чурикова
Актриса
Советская и российская актриса. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий РФ, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, Премии Ленинского Комсомола. Полный Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством».
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