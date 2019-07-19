Происшествия

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимациюВести.Ru вчера в 19:28

Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у актрисы перелом ребер, передает РИА Новости.
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Источник: Чуриковой поставили диагноз

Актриса Инна Чурикова, упавшая во время спектакля со сцены, находится в хирургической реанимации, сообщил источник «360».
Телеканал 360°вчера в 16:17

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Очевидица падения Чуриковой со сцены рассказала подробности инцидента

РИА Новости05:15

Инна Чурикова осталась в реанимации

Интерфакс01:54

Госпитализированная Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии

ТК Звезда02:07

Представитель Чуриковой опроверг сообщения о переломе бедер у актрисы

Телеканал 360°03:51

Инна Чурикова попала в реанимацию

Lenta.ru01:38

В НИИ Склифософского прояснили состояние Чуриковой

News.ru02:11

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

ТАСС01:26
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Инна Чурикова
Актриса
Советская и российская актриса. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий РФ, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, Премии Ленинского Комсомола. Полный Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством».
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