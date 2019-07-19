Актриса Инна Чурикова, упавшая во время спектакля со сцены, находится в хирургической реанимации, сообщил источник «360».

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Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у актрисы перелом ребер, передает РИА Новости.

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

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