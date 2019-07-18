Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимациюВести.Ru 19:28
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у актрисы перелом ребер, передает РИА Новости.
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Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала. Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована.
с чего всё началось
Актриса Инна Чурикова, упавшая во время спектакля со сцены, находится в хирургической реанимации, сообщил источник «360».Телеканал 360°16:17
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