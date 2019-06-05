Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связьКоммерсантъ 08:44
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Читать в источнике
Оценить257
с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 17:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Происшествия
Смерть Бари Алибасова опровергли
Новости о смерти музыкального продюсера Бари Алибасова оказались неправдой.
Обновлено в 15:23
Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Политика
Россия призвала Запад образумить Косово
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает западные страны образумить руководство непризнанного Косово.
Обновлено в 14:59
Происшествия
ФСИН пообещала организовать поездку Калви в Петербург на ПМЭФ
ФСИН готова оказать содействие основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в поездке на Петербургский экономический форум, сообщил РБК заместитель руководителя службы Валерий Максименко.
Обновлено в 08:38
Футбол
Курбан Бердыев ушел из «Рубина»
Обновлено в 09:13
Космос
Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".
Обновлено в 11:07
Наука
Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов
Обновлено в 13:00
Политика
Трамп уверен в подписании новой сделки с КНР
Трамп подчеркнул, что власти КНР хотят новой сделки с США. Ранее сообщалось, что в распоряжении Китая оказался новый рычаг давления на США.
Обновлено в 14:15
Политика
Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Здоровье
Ученые назвали новое оптимальное число шагов в день
Из чего ученые сделали вывод, что оптимальное количество шагов для снижения риска смертности 7,5 тыс. Ранее ученые из университета Массачусетса заявили, что ежедневное употребление даже нескольких яиц увеличивает риск преждевременной смерти и возможность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 15:30
Политика
Принц Гарри встретился с Дональдом Трампом, оскорбившим Меган Маркл
Супруг Меган Маркл явно был не в восторге от общения с президентом США, ведь ранее политик оскорбил его возлюбленную.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Происшествия
Сбой произошел в ГИБДД по всей России
Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Здоровье
Половина россиянок старше 55 лет страдают от ожирения
Половина жительниц России к 55-57 годам страдают ожирением. Среди мужчин такой диагноз ставят 25-30% уже к 40 годам.
Обновлено в 06:42
Технологии
Школьники узнают результаты ЕГЭ во «ВКонтакте»
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новое специальное приложение "Результаты ЕГЭ" .
Обновлено в 10:51
Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Ростове водитель попытался уничтожить заправку и сжечь автомобиль – кадры
Мужчина попробовал протаранить здание АЗС, а затем облил машину горючей жидкостью.
Обновлено в 14:34
Общество
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма
В Екатеринбурге опубликован список площадок, которые местные жители предложили для размещения храма Святой Екатерины.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
«Новая газета»:Почти 200 рос.военнослужащих из подразделений ПВО находились вблизи границы Украины в день гибели MH-17
Почти 200 российских военнослужащих из подразделений ПВО находились вблизи границы Украины в день гибели малайзийского "Боинга".
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от холодной войны
Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от холодной войны.
Обновлено в 12:19
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Игры
17 свежих концептов Beyond Good & Evil 2
Хоть Beyond Good & Evil 2 не привезут на Е3 2019, создатели амбициозного сиквела сегодня провели сорокаминутную трансляцию, в рамках которой в основном рассказывали о мире игры и его жителях.
Обновлено в 13:13
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейку «Свидетелей Иеговы» в Севастополе
Ранее в марте этого года ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы" в Ялте и в Сургуте.
Обновлено в 09:29
Экономика
РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов»
Российские железные дороги (РЖД) планируют купить 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан".
Обновлено в 11:55
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24