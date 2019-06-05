После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связьКоммерсантъ 08:44

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.

После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

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