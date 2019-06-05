Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связьКоммерсантъ 08:44
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 17:58
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МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100
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Определены самые грязные и чистые регионы России
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Бузову застрахуют на пять миллионов рублей для нового шоу
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В метро Японии поезд сошёл с рельсов
Поезд сошёл с рельсов на линии метро в японском городе Иокогама, сообщает NHK.
Обновлено в 21:20
Общество
В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено в 17:13
Политика
Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах
По данным агентства, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на парламентских выборах.
Обновлено в 20:50
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Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом
Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.
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Музыка
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что пока не приходится говорить об организации встречи президента России Владимира Путина с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:06
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Православные верующие в России и других странах отмечают в четверг Вознесение Господне.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Стрельба произошла у школы в Новой Зеландии
В результате стрельбы 6 июня у школы в Ваикато на севере Новой Зеландии погиб один человек. Об этом сообщает The New Zealand Herald.
Обновлено в 21:09
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Bloomberg: венесуэльские военные обучают колумбийских повстанцев применению ПЗРК «Игла-С»
Представители Вооруженных сил Венесуэлы обучают членов колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) применению переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С".
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«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
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Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Экономика
Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд
Украинский Приватбанк заявил, что двое его бывших собственников — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — через кипрский офшор вывели около $470 млрд.
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Amazon создала футуристический беспилотник для отправки посылок
Компания Amazon создала футуристический беспилотник для отправки посылок.
Обновлено в 18:24
Политика
Путин и Си Цзиньпин навестили панд в Московском зоопарке
Владимир Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк и приняли участие в церемонии передачи двух больших панд.
Обновлено в 13:45